¿Por qué la Superluna azul empeora los efectos del impacto del huracán Idalia?

Una extraña Superluna Azul podría elevar las mareas por encima de lo normal justo cuando el huracán Idalia azota la costa oeste de Florida en Estados Unidos, algo que podría aumentar las inundaciones generadas por la tormenta.

Este miércoles 30 de agosto, la Luna se encuentra más cerca de la Tierra, justo cuando Idalia toca tierra como un huracán de categoría 3, cerca de Keaton Beach, en la muy poco poblada región de Big Bend de Florida, con vientos máximos sostenidos cerca de 200 kilómetros por hora.

¡A mirar la #Luna esta noche! Es la segunda Luna llena de agosto, mejor conocida como #Superluna azul.



Será visible a partir de las 7:30 de la noche; si te la pierdes, la próxima es en el 2037.



Nos cuentan @BravoLucy y @Villalvazo13 en @HMeridiano.https://t.co/xuINtoadM4 pic.twitter.com/5ZTK2ttBgO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 30, 2023

Mientras que la Superluna azul puede crear un telón de fondo espectacular para las fotos en puntos de referencia alrededor del mundo, su atracción gravitacional intensificada también hace que las mareas sean más altas. Brian Haines, meteorólogo a cargo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Charleston, Carolina del Sur, señala que “Diría que el momento es bastante malo para esto".

Especialistas estiman que las inundaciones de marea empeoren no solo en Florida, sino también en estados como Georgia y Carolina del Sur en donde se ha advirtido a los residentes sobre que partes de Charleston podrían quedar bajo el agua durante la noche de este miércoles como parte de las afectaciones generadas por el huracán Idalia.

Mareas por la Superluna y el Huracán Idalia

Cabe señalar que cuando hay Luna llena, el Sol y la Luna se encuentran “tirando” en la misma dirección, lo que tiene el efecto de aumentar las mareas por encima de los rangos normales, según revela Kerry Emanuel, profesor emérito de ciencias atmosféricas en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Los tirones gravitacionales de la Superliuna azul son aún más fuertes cuando se encuentra más cerca de la Tierra, por lo que las mareas son más altas.

La marea de tormenta es a menudo la mayor causa de muerte cuando los huracanes golpean. El agua del océano que se vierte sobre la tierra podría alcanzar los 4.6 metros de altura en diversas partes de la costa oeste de Florida, El Centro Nacional de Huracanes proyecta una marejada ciclónica en el área de la bahía de Tampa que podría alcanzar hasta 2.1 metros.

Se registran lluvias y mareas altas en el área sur del Condado de Hillsborough. #HuracanIdalia pic.twitter.com/pz8jjlUkS5 — Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough (@HCSOSheriffESP) August 30, 2023

La marea de una tormenta que pueda llegar a ser más alta que una persona es una preocupación que aumentó con huracán Idalia. Las mareas y la influencia de una Superluna azul pueden aumentar un poco. Cabe señalar que la parte del noroeste de Florida donde Idalia tocó tierra este miércoles es especialmente vulnerable a las mareas de tormenta debido a la geografía de la región.

La plataforma continental se extiende tan lejos de la costa y tiene una pendiente gradual, factor que permite que el océano crezca más alto a medida cuando los vientos de huracán Idalia empujan el agua a tierra, señalan los expertos. La forma de la costa en esa región, conocida como el área de Big Bend de Florida, también está curvada hacia el interior, lo que puede enfocar la marea de tormenta para hacerla aún más peligrosa.

The 5pm EDT advisory for Idalia - now a tropical storm - has been issued. Full details at https://t.co/OsczAXIIQF



Join NHC Deputy Director Jamie Rhome for a live update on Idalia around 5:30am EDT via Facebook Live and the NHC YouTube Page at: https://t.co/rI6en9YUJX pic.twitter.com/iux2rPQkEh — National Hurricane Center (@NWSNHC) August 30, 2023

Mientras tanto en Carolina del Sur, existe la preocupación de que la trayectoria de Idalia lo lleve cerca de la histórica ciudad de Charleston y el área circundante conocida como Low Country. Esta situación añadiría agua a la marea alta que se encuentra en el pronóstico.

El servicio meteorológico de Estdos Unidos pronostica una marea promedio de 2.5 metros en Charleston para la noche de este miércoles, situación que podría producir inundaciones generalizadas en el centro de Charleston tras el impacto de Idalia.