Últimas noticias de hoy: Huracán Idalia tocó tierra en Florida

La tormenta tropical Idalia se convirtió en huracán y alcanzó la categoría 4, y posteriormente bajó a categoría tres tras impactar Florida, Estados Unidos. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae estas y más últimas noticias de hoy 30 de agosto de 2023 ocurridas en México y el mundo.

Además, en Chiapas, ocurrió un enfrentamiento entre delincuentes del crimen organizado que dejó un saldo de seis personas muertas. Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó a Beatriz Paredes, integrante del Frente Amplio por México, ante una supuesta declinación para coordinar a la oposición.

Idalia se convirtió en huracán categoría 4 y luego impacta Florida en categoría 3

El huracán Idalia alcanzó vientos de hasta 305 kilómetros por hora, lo cual lo ubica en categoría 3 de la escala Saffir.-Simpson. A las 6:00 horas de este miércoles 30 de agosto de 2023, tiempo del centro de México, el fenómeno estaba a menos de 90 kilómetros al oeste de Cedar Key, en Florida, Estados Unidos.

Huracán #Idalia ya tocó tierra 🌀 | Hay alerta máxima en #Florida luego de que el meteoro impactara como categoría 3.



Hay vientos de 175 km/h y cientos de familias en áreas vulnerables se desplazan hacia los #albergues.



El reporte de @jpernalete de @VozdeAmerica para @HechosAM. pic.twitter.com/zwMKQHjjEk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 30, 2023

Enfrentamiento entre el crimen organizado deja 6 muertos en Chiapas

Un enfrentamiento entre presuntos grupos del crimen organizado dejó como saldo seis personas muertas en el municipio de Siltepec, Chiapas, informó la Fiscalía General del Estado. El incidente sucedió en el tramo de la carretera Chicomuselo-Siltepec, en el municipio de Siltepec. Los delincuentes interceptaron una camioneta en un camino de terracería y recibió impactos de balas de grueso calibre.

#Chiapas | Información actualizada⚠️



Conductores de transporte público en #Siltepec, informaron a las autoridades sobre el hallazgo de cuerpos en el tramo carretero #Chicomuselo.



Oficialmente se confirman seis #víctimas.https://t.co/AaHlbWmGjr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 30, 2023

“Eso ya está planchado": AMLO habla sobre posible baja de Beatriz Paredes

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) opinó sobre el proceso interno del Frente Amplio por México y señaló que el puesto de la coordinación de la oposición “ya está planchado”. En su conferencia matutina de este miércoles 30 de agosto de 2023, el mandatario aseveró que conoce muy bien a los partidos de oposición, ante las versiones sobre una supuesta declinación de Beatriz Paredes en favor de Xóchitl Gálvez.

El PRI propondrá en las próximas horas a PAN Y PRD evitar ir a la #elección interna para definir al coordinador nacional del #FrenteAmplio por México.



Con ello, se perfila que en breve @BeatrizParedes anuncie que no participará en la elección interna agendada para este domingo. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 30, 2023

¡Larga espera! Tras casi cinco meses, el INAI vuelve a sesionar con cuatro comisionados

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) regresó a sesionar con cuatro comisionados después de 151 días de parálisis y con más de 8 mil solicitudes acumuladas este miércoles.

Larga espera.



Después de 151 días sin sesionar y con más de 8 mil #recursos acumulados, el @INAImexico volvió a sesionar con solo cuatro #comisionados tras la resolución de la @SCJN.https://t.co/3A4p07CeEx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 30, 2023

Marcelo Ebrard señala “desorden” en levantamiento de encuestas de Morena

El aspirante a ser el Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, mostró su preocupación por el “gran desorden” en el levantamiento de la encuesta por parte de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Madre de Rubiales es trasladada a un hospital por huelga de hambre en apoyo a su hijo

Ángeles Béjar, madre de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Futbol (RFEF), fue trasladada a un hospital tras sentirse cansada y estresada luego de hacer una huelga de hambre para apoyar a su hijo. La mujer pide que Jennifer hermoso diga “la verdad” sobre el beso no consensuado que el directivo le dio tras el triunfo de la Selección Femenil. Ayer, jugadoras de los equipos América y Barcelona dieron su apoyo a Jenni, quien también juega en el equipo Pachuca.

Ventaja para Xóchitl Gálvez: Frente Amplio por México da a conocer segundo sondeo de opinión

El Comité Organizador del Frente Amplio por México (FAM) dio a conocer los resultados del segundo sondeo de opinión para saber la preferencia entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, esto, a petición de los tres partidos políticos que lo conforman, PRI, PAN y PRD. De acuerdo con los resultados arrojados, la senadora panista Xóchitl Gálvez presentó una preferencia de 15 puntos por encima de la priista Beatriz Paredes.