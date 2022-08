Fraude por redes sociales, de los ciberdelitos más comunes en México

El fraude o robo de identidad a través de redes sociales, es uno de los ciberdelitos que se han acelerado a la velocidad del internet en México.

Como el caso de Juan, el nombre de una víctima del fraude que cuenta desde el anonimato, cómo fue enganchado a través de una red social.

“Estaba atractiva la oferta eran cinco días y cuatro cuatro noches en Cancún por un precio muy accesible de 12 mil pesos. Me pareció muy atractivo. Desgraciadamente caí, me pidieron mis datos de la tarjeta de crédito y me hicieron el cargo”, contó la víctima de fraude.

Las víctimas de estos ciberdelitos descubren el engaño cuando comienzan a tener cargos en sus tarjetas y no vuelven a comunicarse con ellos.

“Me bloquearon de todos sus teléfonos, me bloqueó de su página, me bloqueó de todos lados ya no tenía comunicación con ellos para nada”, explicó la víctima de fraude.

Ciberdelitos como fraude van en aumento en México

La Condusef alerta que en 2022 se reportaron 16 mil 36 robos, robos de identidad y fraudes.

En 2021, aumentaron 52% con 24 mil 442 casos y en la primera mitad de este año, los ciberdelitos crecieron 5.8% llegando a 25 mil 859. Además, México, Brasil y Colombia son los países latinoamericanos con más ciberdelitos.

⚠️Detecta y reporta cualquier uso indebido de #DatosPersonales, así evitarás riesgo de ser víctima de fraude o suplantación de identidad.#TusDatosValen #AcércatealINAI pic.twitter.com/8GVtDfj6ZH — INAI (@INAImexico) July 30, 2020

“Es probable que el impacto del robo de celular para la identidad genere daños 10 o 20 veces mayor es porque con el robo de identidad se roban datos que después pueden ser utilizados para abrir tarjetas, para abrir ciertas identidades falsas e inclusive acudir a otro tipo de delitos”, explicó Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano.

Ante este panorama, expertos exigen endurecer las leyes que castiguen a los culpables, pues consideran que el actual marco legal está rebasado.

“Desde mi punto de vista se requiere una cirugía mayor en materia de protección de datos personales para tener una legislación más robusta y mucho más actualizada respecto al mundo digital que se vive hoy en día”, explicó Aristides Guerrero, Presidente Comisionado de Info CDMX.

Para evitar el fraude o cualquier otro de los ciberdelitos se recomienda evitar dar datos personales o responder mensajes que lleguen a celulares u otro dispositivo electrónico que pida desde un like o algún mensaje con alguna liga sospechosa.