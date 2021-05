Surge el Robin Hood que expone la extorsión en carreteras del Edomex

Imágenes grabadas en un tramo carretero del Estado de México, que va a Ciudad Sahagún, Hidalgo, muestran a un hombre que confronta a los policías y que en los últimos días se ha hecho viral por su defensa a choferes que sufren de la presunta extorsión de elementos policiacos: ya le llaman “El Robin Hood de los traileros”.

Se trata de un hombre llamado Saúl Torres, a quien ya le apodan “Robin Hood” pues ha puesto en evidencia la forma en que las autoridades piden dinero o extorsionan a los conductores de unidades que circulan por diversas carreteras y autopistas del país, confrontando físicamente a los uniformados.

Sin “pelos en la lengua” y con cámara en mano, Torres ha puesto en evidencia a los policías que, incluso se han visto intimidados por su forma de actuar cuando los descubre “con las manos en la masa”, extorsionando a los traileros.

"¡Hasta que no nos bajemos y los linchemos van a estar a gusto! ¿Cuántos carros se llevaron hace rato? Ya la agarraron de coto ¿no?... diario, diario... no me espantas con tu R-15 ca...”, “Ya estoy hasta la m... de que diario estén chin... y chin... a los pin... operadores...” se le escucha decir a unos policías del Estado de México, en algunos de los videos que circulan en redes sociales.

Es Saúl Torres, sus amigos lo conocen como “El Cachorro”, es dirigente sindical de transportistas que, mediante operativos ciudadanos sorpresa, pretende poner freno a presuntas extorsiones de policías estatales en contra de choferes.

¿Cómo actúa el “Robin Hood” del camino?

Él sabe que no puede actuar para hacer justicia por su propia mano, ya que así lo marca la Constitución, que establece que para eso hay una autoridad competente. Sin embargo, aclara su forma de actuar:

“Lo que vamos a hacer es ponerlos a disposición del Ministerio Público como persona civil, tenemos ese derecho... Si están robando, con toda la pena los vamos a poner a disposición”, asegura.

Torres y otros transportistas han cobrado relevancia en redes sociales cada vez que encaran y señalan posibles actos de corrupción de los elementos policiacos y dicen que se han convertido en los “Robin Hood del camino”.

Asegura que no lastiman a los uniformados, aunque sí se han dado algunas confrontaciones físicas, como empujones y gritos.

“Ellos rompen las leyes, yo también rompo las leyes, ellos no pueden subirse a la cabina para revisar y sembrarles perico a los conductores, a golpearlos a robarles su dinero, entonces yo también tengo derecho a hacer lo mismo, es una taza de su propio chocolate”.

Y es que, los transportistas dicen estar cansados de la corrupción que viven a diario y advierten que continuarán con sus detenciones ciudadanas hasta que cese esta práctica.

“Dicen que las mentadas de madre son como los llamados a misa, el que quiere vaya el que no, no... Podrán decirme lo que quieran pero mi carro no te lo llevas al corralón... Estamos para apoyar a los ciudadanos”, dice en entrevista con Azteca Noticias.

