Se suspende la contingencia ambiental hoy en CDMX y Edomex; ¿ya no habrá Doble Hoy No Circula?

¡Adiós, mala calidad del aire! La contingencia ambiental atmosférica por ozono fue suspendida a partir de las 18:00 horas de este 17 de febrero en la CDMX y Edomex, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

De acuerdo con el organismo, la decisión se tomó luego de que mejoraran las condiciones meteorológicas, lo que permitió una mayor dispersión de contaminantes y una reducción en los niveles de ozono registrados durante la tarde. ¿Ya no habrá Doble Hoy No Circula?

¿Cómo quedó el Hoy No Circula para el miércoles?

Con la suspensión de la contingencia, quedan sin efecto las medidas extraordinarias, incluido el Doble Hoy No Circula, por lo que el programa regresa a las restricciones normales.

Para este miércoles NO circulan:



Autos con engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Holograma 1 y 2

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

¿Por qué se suspendió la contingencia ambiental hoy?

De acuerdo con la información oficial, la suspensión se debió a que el sistema de alta presión que afectó a la región durante varios días se desplazó hacia el estado de Jalisco, lo que favoreció un incremento del viento tanto en superficie como en niveles altos de la atmósfera.

Esta ventilación ayudó a reducir las concentraciones de ozono registradas en días previos, así como a disminuir la radiación solar.

Además, la entrada de humedad propició la formación de nubosidad en zonas montañosas, factor que también contribuyó a mejorar la calidad del aire.

Las autoridades recordaron que, aunque se levantaron las restricciones, es importante mantener hábitos que reduzcan la contaminación, como compartir el automóvil, verificar vehículos y evitar quemas de combustible.

La CAMe, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó que se mantendrá vigilancia permanente sobre el índice y las condiciones del clima, por lo que se recomienda consultar siempre fuentes oficiales en caso de que ocurra un cambio.