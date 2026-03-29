Mexicable Línea 2 suspende servicio por mantenimiento: Fechas y estaciones afectadas en el Edomex

El Mexicable Línea 2 suspenderá servicio en varias estaciones del Edomex del 28 de marzo al 14 de abril por trabajos de mantenimiento programados.

La medida afectará a usuarios del Mexicable Línea 2 en el Edomex, principalmente en zonas de Ecatepec y Tlalnepantla , donde el servicio será interrumpido por etapas según un calendario oficial.

¿Qué estaciones del Mexicable Línea 2 estarán cerradas en el Edomex?

El cierre del Mexicable Línea 2 en el Edomex se realizará en tres fases.



Del 28 de marzo al 2 de abril, no habrá servicio en Hank González II, La Mesa y Dr. Jorge Jiménez Cantú.

Del 3 al 8 de abril, la suspensión del Mexicable Línea 2 en el Edomex impactará estaciones como Dr. Jorge Jiménez Cantú, San Isidro y Periférico 3.

Del 9 al 14 de abril, los trabajos del Mexicable Línea 2 en el Edomex se concentrarán en Periférico 3, Tanque de Agua e Indios Verdes.

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¿Por qué suspenden el servicio del Mexicable Línea 2 en el Edomex?

El mantenimiento del Mexicable Línea 2 en el Edomex incluye ajustes en el sistema de cable, revisión de motores y limpieza de componentes clave.

También se realizarán inspecciones en sistemas de frenado, conexiones eléctricas y mecanismos de tracción, con el objetivo de evitar fallas durante la operación.

Estas acciones forman parte de un programa preventivo para mantener el funcionamiento seguro del Mexicable Línea 2 en el Edomex.

¿Cómo afectará a los usuarios del Mexicable Línea 2 en el Edomex?

Usuarios del Mexicable Línea 2 en el Edomex deberán anticipar sus traslados durante los días de suspensión. La interrupción del servicio impactará recorridos habituales entre Indios Verdes y zonas altas de Ecatepec, por lo que se recomienda considerar rutas alternas.

Autoridades del Edomex recomiendan a usuarios del Mexicable Línea 2 anticipar traslados, prever rutas alternas y considerar tiempos extra durante el periodo de mantenimiento programado.