Sustracción ilegal de mercurio: descubren mina clandestina en Querétaro

Autoridades descubrieron una mina ilegal en Querétaro que era usada para la sustracción de mercurio. El lugar operaba con la presencia de personas armadas y el sitio fue asegurado.

El cateo se llevó a cabo pro agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Denuncia anónima revela sustracción ilegal de mercurio

El reporte de las autoridades publicado este jueves 9 de abril de 2026 indica que el operativo se llevó a cabo como parte de las indagatorias hechas dentro de una carpeta de investigación iniciada por los delitos de sustracción ilícita de minerales o sustancias.

Una denuncia anónima alertó a los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en la que se reportó la presencia de un grupo de personas armadas en la comunidad de La Plazuela, municipio de Peñamiller.

Ladrones de mercurio intimidaban a pobladores

Los probables responsables realizaban la extracción ilegal de mercurio en una mina y además intimidaban a los habitantes de la zona.

El agente del Ministerio Público Federal (MPF) asumió la conducción de la investigación e instruyó a corroborar los hechos denunciados.

Mina en Querétaro no tenía permiso para operar

Informaciónde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que la mina mencionada en la denuncia no cuenta con autorización vigente para la explotación de recursos minerales.

Los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) localizaron en el lugar diversos indicios relacionados con la extracción ilícita de minerales.

Dentro d ela mina clandestina se decomisaron herramientas industriales tipo malacate, material con características de explosivo, costales con material pétreo y un recipiente con sustancia líquida con características propias del mercurio.

Túnel en Sonora era usado para tráfico de personas

Fuerzas de seguridad federales desmantelaron en Nogales, Sonora, un túnel con dirección hacia Estados Unidos que presuntamente era usado para el tráfico de personas.

Como parte de este operativo, fue detenido Luis Fernando "N", sujeto presuntamente relacionado con actividades de vigilancia, contrabando y tráfico de personas, vinculado al grupo delictivo Los Salazar.

Los agentes de seguridad identificaron un inmueble en la colonia Centro, vinculado con dicho grupo delictivo.

Al ingresar, el personal localizó una excavación rústica con una profundidad de 4.5 metros y una longitud de 79 metros, con dirección hacia la frontera y sin salida habilitada, mientras que a él le aseguraron 21 cartuchos útiles.

