VIDEO: Ledimil vivió una pesadilla en Tabasco, sentencian a feminicida

Casi cuatro años después se hizo justicia para Ledimil Liriano, una joven de República Dominicana, quien vivió una pesadilla al lado de Jorge Alberto “N” quien era su pareja, padre de su hijo y quien se convirtió en su feminicida en el estado de Tabasco.

La madre de Ledimil, Leocadia Liriano, logró que por fin se hiciera justicia al no dejar morir el caso y lograr que el feminicida de su hija fuera sentenciado a 50 años de cárcel.

VIDEO: A 4 años de feminicidio de su hija en Tabasco, logra justicia

Fue lo que tanto buscó Leocadia, quien justo hace un año tuvo que emigrar desde Costa Rica, donde reside y quedarse a vivir en México para que el crimen de su hija no quedara impune, por ser extranjera.

“Todo lo que he vivido es una pesadilla, porque realmente el perder un hijo, no importa lo que te digan, no te lo va a devolver una sentencia, no importa los años que le den…para mi es una victoria que también significa una derrota”, indicó Leocadia a Fuerza Informativa Azteca.

Dice que le quitaron un peso de encima, pero aún siente dolor pues tras el juicio no logró saber por qué Jorge Alberto “N”, la pareja de su hija, la asesinó con tanta saña, desapareció su cuerpo y quiso hacer creer que había sido secuestrada.

“Todo lo que tenemos son puras suposiciones, porque esta persona hasta el día de hoy no quiso hablar, se mantuvo diciendo que él es inocente, ni siquiera un poquito de remordimiento cuando escuchó la sentencia, nada, y eso duele porque parece que esa persona, no se, no tiene alma, no tiene corazón”, dijo consternada.

Leocadia no puede aún volver a su país, debe esperar el juicio por la patria potestad de su nieto, de cuatro años y ver si puede llevarse los restos de su hija que están enterrados en Tabasco.

“Yo espero que no sea tanto, verdad, que no sea mucho, ya tengo más de un año acá, las autoridades lo saben, saben lo difícil que es... Yo no quiero que las autoridades hagan nada de lo que tienen que hacer, lo único que pido es que sea un poquito más rápido”, pidió.

Al fin se cerró un capítulo, pero su historia continúa.

Ledimil fue asesinada en 2018

Ledimil Liriano era de República Dominicana, buscaba llegar a Estados Unidos pero se enamoró de un tabasqueño que por muchos años la violentó hasta asesinarla a golpes y fingir un plagio para justificar su desaparición, hasta que su cuerpo mutilado fue hallado flotando sobre las aguas del río Grijalva.

El 15 de diciembre del 2018, pescadores de la ranchería Aztlán observaron que en la orilla del río una jauría de perros se peleaba por una bolsa de plástico y al acercarse vieron con asombro cómo uno de los animales intentaba llevarse una parte del cuerpo.

Los restos del cadáver fueron trasladados al Servicio Médico Forense y fueron comparados con una muestra de la madre de la joven, que se trasladó a Tabasco para hacer justicia por el feminicidio de su hija.