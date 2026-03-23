Padres exigen reubicar escuelas lejos de la refinería Olmeca tras explosión mortal en Dos Bocas

El peligro es inminente y cotidiano para los alumnos de las escuelas aledañas a la refinería Olmeca en Dos Bocas. A escasos 4.5 metros del complejo industrial, el jardín de niños Agustín Melgar y la escuela primaria Abías Domínguez operan bajo el riesgo constante de una catástrofe.

La explosión del pasado 17 de marzo, que dejó un saldo de cinco trabajadores muertos, encendió las alarmas de forma definitiva. En entrevista con Hechos AM, la señora Rosa Icela, representante de la asociación de padres de familia, denunció el abandono de las autoridades frente a esta bomba de tiempo.

"El impacto ambiental en estos momentos es muy grave. Nosotros como padres de familia tenemos la incertidumbre de que pase algo peor y ocasione un daño colateral con todos los niños", alertó.

¿Qué desató la explosión en la refinería Olmeca, en Dos Bocas?

La tragedia y el riesgo actual tienen origen en promesas rotas. Las normas de seguridad internacionales y locales prohíben asentamientos humanos y escuelas a menos de 500 metros de una instalación de esta magnitud sin embargo, el gobierno federal ignoró la regla y construyó el complejo a menos de cinco metros de las aulas.

La madre de familia recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió la reubicación de los colonos y de las escuelas en dos ocasiones puntuales: al anunciar el megaproyecto y durante su inauguración. La entonces encargada de la obra, Rocío Nahle, ejecutó la construcción sin cumplir ese compromiso.

El mapa de las escuelas cercanas a la Refinería Olmeca de Dos Bocas, en Tabasco

Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum delega la responsabilidad de la reubicación a Petróleos Mexicanos (Pemex), pero la paraestatal guarda un silencio absoluto y se niega a recibir a los afectados.

"Hasta ahorita no hemos recibido ningún llamado de Pemex para sentarse a dialogar con nosotros... siento que Pemex no va a hacer nada, nos va a mantener así", reclamó la vocera.

A la par, el gobernador de Tabasco, Javier May, defiende de forma pública la calidad de la obra, una postura que contrasta de manera trágica con los cinco decesos de la semana pasada.

Tragedia en Dos Bocas...



5 personas murieron tras incendio en la Refinería Olmeca Dos Bocas: 1 trabajador de Petróleos Mexicanos y 4 externos. Versiones encontradas: ¿lluvias, fuga de hidrocarburos… o un rayo?



Mientras autoridades aseguran “normalidad”, persisten dudas...… pic.twitter.com/bhXBoogkjT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 18, 2026

Crisis en Tabasco: Niños enfermos por la refinería Olmeca

El contacto diario con las emisiones de la refinería ya cobra factura en la salud de los menores. Los estudiantes presentan cuadros constantes de asma, dolores de cabeza, problemas respiratorios y náuseas. "Todos los días no falta un niño que va a vomitar al baño", lamentó Rosa Icela.

Frente a un desastre industrial, la comunidad escolar está indefensa. Elementos de Protección Civil solo impartieron capacitaciones básicas para evacuar las aulas, pero no existe un protocolo real, ni equipo especializado, para reaccionar ante una explosión química o un incendio de gran magnitud.

Acorralados por la negligencia institucional y la burocracia, los padres de familia exigen a Pemex y al gobierno federal una solución inmediata antes de que la próxima tragedia alcance las escuelas.

