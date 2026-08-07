Detención de Ángel Aguirre no debe ser un distractor, pide Kenia López; exige justicia por caso Ayotzinapa

La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en el caso Ayotzinapa volvió a colocar en el centro del debate una de las heridas más profundas de México: la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Ante este escenario, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, llamó a que el proceso contra el ex mandatario estatal no se convierta en un tema político o en un distractor, sino en un paso hacia la justicia para las familias que llevan más de una década buscando respuestas.

La legisladora señaló que, aunque han pasado varios años desde la desaparición ocurrida el 26 de septiembre de 2014, el caso continúa representando una deuda pendiente para las instituciones encargadas de investigar y sancionar a los responsables.

Kenia López pide que Ayotzinapa no se convierta en un asunto político

Kenia López afirmó que la prioridad debe ser conocer la verdad sobre lo ocurrido y garantizar que quienes hayan tenido responsabilidad enfrenten las consecuencias jurídicas correspondientes.

“Es una herida que continúa abierta y ojalá no sea un tema político o un distractor, sino más bien justicia para las familias”, expresó la presidenta de la Cámara de Diputados.

Insistió en que el dolor de los familiares de los normalistas desaparecidos permanece vigente y que la búsqueda de justicia debe estar por encima de cualquier partido político o administración gubernamental.

FGR señala posible ocultamiento de evidencias en caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República informó que, tras un nuevo análisis de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas, se obtuvieron elementos que apuntan a la posible participación de Ángel Aguirre en el ocultamiento de evidencias.

De acuerdo con la autoridad ministerial, las nuevas líneas de investigación permitieron solicitar y obtener una orden de aprehensión contra el exgobernador por delitos relacionados con la desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.

La FGR señaló que las indagatorias apuntan a que durante su administración pudieron haberse realizado acciones para impedir conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos.

Ángel Aguirre fue trasladado al penal del Altiplano

El exgobernador de Guerrero fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado de México y posteriormente trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano.

La captura ocurre dentro de una nueva etapa de las investigaciones del caso Ayotzinapa, en el que también han sido señalados otros ex funcionarios.

Entre ellos se encuentra el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien enfrenta un proceso penal por delitos relacionados con desaparición forzada, tortura y actos vinculados con la investigación de los 43 estudiantes.