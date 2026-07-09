¿Quién es Gerardo Sánchez Sansores? El sobrino de Layda Sansores que busca heredar Campeche bajo la sombra de la corrupción

La carrera por la gubernatura de Campeche en las elecciones intermedias de 2027 ha comenzado con el peor de los vicios políticos: el nepotismo y las sombras de corrupción. Gerardo Sánchez Sansores, sobrino y mano derecha de la actual gobernadora Layda Sansores San Román, formalizó su registro en el proceso interno de Morena para buscar convertirse en el abanderado oficial.

Sánchez Sansores, apodado en los pasillos de la política local como "Seso", ha sido el operador en las sombras de su tía desde que ella gobernaba en la Ciudad de México. Sin embargo, su salto a la luz pública electoral prende los focos rojos debido a un expediente de presuntas irregularidades financieras y tramas de extorsión que sus rivales de partido ya empezaron a utilizar en la guerra por la encuesta interna.

Las polémicas de Gerardo Sánchez Sansores rumbo a 2027

El historial del sobrino de la gobernadora está marcado por escándalos documentados que manchan directamente la bandera de honestidad y austeridad de la autodenominada Cuarta Transformación:



El fraude de los contratos en Álvaro Obregón: Antes de mudarse a Campeche, Sánchez Sansores operó en la alcaldía Álvaro Obregón de la capital bajo la administración de Layda Sansores . Investigaciones periodísticas revelaron que antes de dejar la demarcación, se entregaron contratos millonarios a socios del propio Gerardo Sánchez por servicios de difusión en internet y redes sociales que nunca se entregaron, configurando un presunto desvío millonario

Antes de mudarse a Campeche, operó en la alcaldía Álvaro Obregón de la capital bajo la administración de . Investigaciones periodísticas revelaron que antes de dejar la demarcación, se entregaron contratos millonarios a socios del propio Gerardo Sánchez por servicios de difusión en internet y redes sociales que nunca se entregaron, configurando un presunto El escándalo de los "moches" de 80 millones: Una de las bombas más destructivas en su contra fue la filtración de audios donde se escucha presuntamente a Sánchez Sansores negociar extorsiones y "mordidas" millonarias con empresarios inmobiliarios de la capital del país. En las grabaciones se detalla el cobro de comisiones ilegales de hasta 80 millones de pesos a cambio de autorizar licencias de construcción de departamentos, cuestionando de dónde salieron los recursos reales para financiar campañas posteriores.

Una de las bombas más destructivas en su contra fue la filtración de audios donde se escucha presuntamente a negociar extorsiones y "mordidas" millonarias con empresarios inmobiliarios de la capital del país. En las grabaciones se detalla el cobro de comisiones ilegales de hasta a cambio de autorizar licencias de construcción de departamentos, cuestionando de dónde salieron los recursos reales para financiar campañas posteriores. Nepotismo y nómina familiar: A la par de su ascenso como asesor general de la oficina de la gobernadora, diversas denuncias civiles han señalado que múltiples miembros de la familia política de Gerardo Sánchez Sansores cobraron de manera simultánea en la nómina pública del gobierno del estado de Campeche, consolidando una red de favores familiares con dinero del presupuesto local.

Morena se fractura en Campeche y crece presión contra Layda Sansores

El dilema para la dirigencia de Morena

Campeche es un estado clave en el mapa del sureste, pero también una de las entidades donde el gobierno de Morena arrastra los niveles de aprobación más bajos de todo el país debido a la crisis económica y el descontento social.

La intención de Gerardo Sánchez Sansores de heredar la oficina de su tía pone en un dilema absoluto a la dirigencia nacional del partido. Mientras el partido promete utilizar a la UIF y al SAT para limpiar el proceso interno de "personajes indeseables", permitir que un perfil con acusaciones tan severas de desvío de recursos llegue a la boleta definitiva podría dinamitar el descontento de los ciudadanos.