No solo el de 2027, revelan año en que ocurrirá el ECLIPSE SOLAR MÁS LARGO de todo el tercer milenio

El catálogo de la NASA sobre los eclipses solares de larga duración proyectados entre los años 2001 y 3000 revela uno que está muy cerca y que tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos, pero también de otros más y aquí te enlistamos los más importantes.

Lista de eclipses totales más largos que se vienen

Aunque el eclipse del 2 de agosto de 2027 destaca con una duración máxima, las proyecciones astronómicas demuestran que el siglo XXI y los milenios venideros albergan eventos aún más prolongados.

Tras el evento de 2027, el calendario de la NASA fija la siguiente gran cita para el 12 de agosto de 2045. En ese día, la fase total alcanzará una duración de 6 minutos y 6 segundos, colocándose como el tercer eclipse total más largo de todo el siglo XXI.

Estas extensas penumbras no suceden al azar, sino que responden a la pertenencia a una misma familia de eclipses conocida como el ciclo Saros 136. Cada 18 años y 11 días aproximadamente, esta serie geométrica produce alineaciones óptimas donde la Luna se encuentra muy cerca de la Tierra y el planeta está cerca de su punto más lejano al Sol.

Los eclipses solares más largos y cercanos

En las décadas posteriores a 2045 continuarán ofreciendo eventos de gran magnitud, aunque su duración disminuirá gradualmente. Por ejemplo, el eclipse proyectado para el 24 de agosto de 2063 durará 5 minutos y 49 segundos, mientras que el del 3 de septiembre de 2081 alcanzará 5 minutos y 33 segundos.

Sin embargo, para presenciar el eclipse total más largo de todo el tercer milenio habrá que esperar bastante más. Según los registros de la NASA, el hito absoluto ocurrirá el 16 de julio de 2186, fecha en la que la Luna ocultará al Sol durante un impresionante tiempo de 7 minutos y 29 segundos.

Este evento del año 2186 no solo será el más extenso del milenio, sino que se encuentra a tan solo dos segundos del límite teórico máximo que puede durar un eclipse total de Sol en la Tierra. Su prolongada duración se deberá a una combinación perfecta de distancias orbitales y alineación exacta.

Eclipses solares que se esperan hasta el año 3000, según la NASA

En total, la base de datos de la NASA contempla 2,388 eclipses solares de todo tipo a lo largo del periodo de diez siglos que abarca del año 2001 al 3000. Entre todos ellos, solo un puñado logra superar los seis minutos de oscuridad total, convirtiendo a las fechas de 2009, 2027, 2045 y 2186 en verdaderas joyas astronómicas de la historia.

El fenómeno más largo ya registrado en este siglo ocurrió el 22 de julio de 2009. En aquella fecha, la sombra de la Luna oscureció la Tierra durante un máximo de 6 minutos y 39 segundos, marcando el récord absoluto de duración para el periodo comprendido entre 2001 y 3000.