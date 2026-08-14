¡Voló frente al Sol! VIDEO del increíble truco de Danny León durante el eclipse solar total

El eclipse solar total que pudo observarse en algunas zonas continente europeo y la región ártica, este miércoles 12 de agosto dejó una de esas imágenes que difícilmente pasan desapercibidas; el skater español, Danny León, aprovechó el momento exacto en que la Luna cubrió por completo al Sol para realizar un salto que terminó convirtiéndose en uno de los videos más compartidos del fenómeno.

La hazaña fue preparada con anticipación y captada desde la distancia por un equipo de cámaras; Danny León apareció en el aire sobre una rampa mientras el eclipse solar total quedaba perfectamente alineado detrás de él, una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que el propio deportista calificó como "el truco de mi vida".

Danny León esperó el momento exacto para saltar frente al eclipse

El truco no ocurrió por casualidad; León y un equipo de colaboradores buscaron la manera de hacer coincidir el salto con el instante en que la Luna bloqueara completamente la luz del Sol.

La espectacular escena fue grabada en Novales , un pequeño pueblo de la provincia de Huesca, España, donde el deportista utilizó una rampa para realizar la maniobra mientras las cámaras registraban el momento desde una posición alejada.

El resultado fue un video en cámara lenta que muestra a Danny León suspendido en el aire, con la silueta del eclipse solar total como fondo .

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Spanish Olympic skateboarder Danny León pulled off an incredible trick during a solar eclipse, soaring through the air as the Moon crossed in front of the Sun in what he called “the move of his life.” pic.twitter.com/CeGaptwS0H — Breaking911 (@Breaking911) August 13, 2026

La idea nació antes de que comenzara el eclipse solar total

Detrás de la imagen hubo también trabajo previo, pues el propio León explicó ante medios locales que la propuesta surgió después de otros proyectos fotográficos en los que ya había trabajado con el Sol y la Luna.

En esta ocasión, el fotógrafo Jaicano y el camarógrafo Gochi se sumaron a la idea de aprovechar el eclipse solar total para intentar una toma diferente; el objetivo era conseguir que el salto y el fenómeno astronómico coincidieran en el mismo encuadre.

¿Quién es el skater español, Danny León?

Danny León es uno de los referentes españoles del skate de park y bowl; su trayectoria incluye participaciones en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, además de una carrera vinculada a Móstoles, donde comenzó a practicar este deporte.

Ahora, una de sus maniobras más llamativas quedó asociada a un fenómeno astronómico que reunió a millones de personas para observar el eclipse solar total.

El video del salto comenzó a viralizarse rápidamente en redes sociales y convirtió aquella maniobra preparada durante meses en una de las imágenes más llamativas del evento astronómico.