¡Cuidado si recibes este mensaje! Las nuevas alertas en Instagram, y Facebook para evitar fraudes, según Meta

En un mundo donde las estafas en redes sociales son cada vez más comunes, Meta, la empresa de tecnología, ha decidido fortalecer las herramientas para proteger a las y los usuarios de ser víctimas de fraude, pero ¿cuáles son las nuevas alertas?

Las alertas en redes sociales llegarán de manera paulatina a las cuentas de todos los usuarios a lo largo de este año.

Estas son las nuevas alertas para prevenir estafas en Instagram y Facebook

¡Atención, usuarios! Facebook e Instagram contarán con nuevas alertas y herramientas para evitar estafas dentro de las plataformas; te compartimos las actualizaciones para estas redes sociales.



Detección de suplantación : Se podrá identificar cuando se usurpe la identidad de los personajes públicos con propósitos malintencionados, así como sentimientos falsos de fans y biografías.

: Se podrá identificar cuando se usurpe la identidad de los personajes públicos con propósitos malintencionados, así como sentimientos falsos de fans y biografías. Links engañosos y suplantación de dominios : Se detectará proactivamente páginas web falsos y enlaces alterados, esto para evitar que los usuarios confíen en ellos.

y : Se detectará proactivamente páginas web falsos y enlaces alterados, esto para evitar que los usuarios confíen en ellos. Alertas en Facebook sobre solicitudes sospechosas : Pretende ayudar a los usuarios a gestionar las cuentas sospechosas al momento de enviar y recibir solicitudes de amistades en la plataforma.

: Pretende ayudar a los usuarios a gestionar las al momento de enviar y recibir solicitudes de amistades en la plataforma. Alertas en WhatsApp sobre vinculación de dispositivos: Se avisará a los usuarios cuando una vinculación sea peligrosa o sospechosa. La nueva alerta avisará de dónde proviene la petición, avisando que podría tratarse de una estafa.

Además, las nuevas herramientas para evitar estafas, ampliará la detección avanzada para identificar estafas en Messenger, por lo que la aplicación advertirá a los usuarios cuando un mensaje pueda tratarse de una estafa.

¿Cuáles son las nuevas alertas de Facebook e Instagram?|META

¿Qué hacer si fuiste víctima de estafa en México?

¡No entres en pánico! Si fuiste víctima de estafa en México, se recomienda contactarse con la Policía Cibernética para realizar el reporte y que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Puedes contactarlos por el siguiente número de teléfono o correo electrónico.

