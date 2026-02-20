Notas
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"Esta noche en Hechos": El noticiero con Javier Alatorre que cambió la televisión mexicana hace 32 años
Hechos con Javier Alatorre nació el 21 de febrero de 1994 como alternativa informativa y hoy sigue siendo uno de los espacios más sólidos de la televisión mexicana.
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Premio Nobel de la Paz advirtió a México la reforma al Poder Judicial: "Es muy peligroso"
Recordando a Hugo Chávez y el régimen autoritario que estrangula a Venezuela, la hoy Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, platicó con Javier Alatorre y entre los temas que hablaron, destacó su preocupación por la reforma al Poder Judicial.
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Hechos con Javier Alatorre revela: La trama de corrupción y crisis social que ignora Morena
Hechos expone la crisis en México: Morena limita el amparo, Adán Augusto es ligado a redes de huachicol y la violencia se agrava; Entérate este miércoles.
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De la reforma a Ley de Amparo a los desamparados en México: Hechos con Javier Alatorre EN VIVO
Con las noticias más relevantes, esta noche Javier Alatorre presenta el lado más crudo del México desamparado ante la ola de violencia y la corrupción.
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Hechos con Javier Alatorre: Golpe autoritario contra el amparo y la impunidad de "La Barredora"
Con Hernán Bermúdez Requena vinculado a proceso, en Hechos con Javier Alatorre se da a conocer la estructura de “La Barredora” que operó en Tabasco.
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Escándalos y sanciones en Hechos con Javier Alatorre: del crimen organizado a la política
En Hechos con Javier Alatorre de hoy 18 de septiembre se revelan denuncias contra legisladores y familiares de López Obrador, sanciones internacionales y hospitales en crisis.
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Imagina trabajar 25 años en TV Azteca: Así reconoció Grupo Salinas a sus pilares
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30 años de Hechos con Javier Alatorre: Así se vivieron las noticias más importantes de 2023
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30 años de Hechos: Las noticias que marcaron el 2022 en México y el mundo
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30 años de Hechos: Esto sucedió en el año 2021
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30 años de Hechos con Javier Alatorre: Las noticias más importantes del 2020 en fotos
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Estas fueron las noticias relevantes del 2019 informadas por Javier Alatorre en 30 años de Hechos
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30 años de Hechos: Las noticias más relevantes que sacudieron a México en el 2018
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Estas fueron las noticias relevantes del 2017 informadas por Javier Alatorre en 30 años de Hechos