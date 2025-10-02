Hechos con Javier Alatorre revela: La trama de corrupción y crisis social que ignora Morena

En la más reciente emisión de Hechos, con Javier Alatorre, se expusieron las graves controversias políticas, la corrupción vinculada a redes delictivas y la crisis social que enfrenta México. Morena ignora advertencias y limita el amparo, mientras líderes políticos son señalados por actos sospechosos. Además, la violencia, la expropiación en Campeche y emergencias por inundaciones en Edomex agravan la situación.

Morena y la ruptura del Estado de derecho: exclusión del amparo

Los legisladores de Morena continuaron con acciones que, según expertos, debilitan la división de poderes y el Estado de derecho en México. En la reciente sesión del Senado, se ignoraron las advertencias sobre la limitación de amparos para millones de mexicanos, dejando a la población sin protección frente a posibles arbitrariedades gubernamentales.

Además, mientras se discutían temas prioritarios como el amparo y la comparancia del Secretario de Hacienda, el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, fue captado viendo el partido de la Champions League entre Barcelona y París Saint Germain, una imagen que generó críticas por la aparente falta de compromiso en asuntos públicos.

Acusaciones contra Adán Augusto López y red de huachicol fiscal

En el programa Hechos Noche con Javier Alatorre se reveló que Adán Augusto López se autodenomina “supermillonario” por su éxito como notario en Tabasco, pero se señala que su fortuna estaría vinculada a “relaciones oscuras y peligrosas” con presuntos delincuentes y traficantes de combustible. La corrupción no termina ahí, ya que se confirma que la red criminal del “huachicol fiscal” no solo traficaba combustible, sino también armas destinadas a cárteles de droga.

El contraalmirante Fernando Farías Laguna, presunto líder de esta red, debía presentarse a una audiencia en un juzgado federal que fue cancelada, y actualmente cuenta con suspensión contra cualquier orden de aprehensión. También quedan libres dos lugarestenientes del líder criminal “La Barredora”, señalando la impunidad dentro de estos grupos.

Expropiaciones en Campeche y protestas de jueces federales en CDMX

El gobierno de Layda Sansores en Campeche realizó una expropiación de terrenos en Miramar, propiedad de la madre del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en un acto catalogado como un “ataque político a la propiedad privada”.

Por otro lado, magistrados y jueces federales protestaron frente al Órgano de Administración Judicial en la Ciudad de México, debido a la falta de pago de sus liquidaciones desde hace más de un año, evidenciando una crisis administrativa en el sistema judicial.

En #Campeche, Layda Sansores ejecutó la primera expropiación de su gobierno: 4 terrenos en el fraccionamiento Miramar, propiedad de la madre de Alejandro Moreno, presidente nacional del #PRI



La mandataria los declaró de “utilidad pública”, pero la oposición acusa venganza… pic.twitter.com/hNP6HU7x5W — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 2, 2025

Violencia y emergencia humanitaria en México

El asesinato de José Jacinto Ponce, exmando de la policía en CDMX, en un presunto intento de asalto en Chalco, Edomex, este miércoles, confirma la grave situación de violencia que atraviesa el país.

Además, se destacó la labor silenciosa de padres de familia que buscan a sus hijos desaparecidos, un tema que no se reduce solo a las conocidas “madres buscadoras” sino también a hombres afectados por la delincuencia organizada y la falta de respuesta de autoridades.

Fallecimiento de Jane Goodall y eventos culturales en México

En la emisión, se rindió homenaje a la ambientalista Jane Goodall, fallecida recientemente a los 91 años, destacando su legado sobre el cuidado del medio ambiente y la convivencia con los seres vivos.

También se anticipó la inauguración del “Design Week México 2025”, con Argentina como país invitado, un evento que impulsa la innovación y el talento creativo en el país, liderado por María Laura Medina de Salinas, presidenta del Consejo “México Territorio Creativo”.

Emergencia en San Mateo Atenco por inundaciones y riesgo sanitario

Finalmente, se reportó la doble emergencia que enfrentan los vecinos de San Mateo Atenco, Estado de México, afectados por inundaciones y la acumulación de aguas negras que representan un grave riesgo sanitario, situación que los deja “abandonados a su suerte”, como denunciaron en Hechos.