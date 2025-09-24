Hechos con Javier Alatorre: Golpe autoritario contra el amparo y la impunidad de “La Barredora”

Porque las noticias no paran, en Hechos con Javier Alatorre se abordarán los temas más relevantes del país, desde la polémica nueva Ley de Amparo hasta las denuncias de corrupción y la impunidad de “La Barredora”, así como el desabasto de medicamentos.

Ley de Amparo: ciudadanos bajo amenaza tras el poder de la 4T

La nueva Ley de Amparo ha generado rechazo por su enfoque autoritario. Esta iniciativa permitiría al Estado limitar las posibilidades de los ciudadanos de ganar un juicio, lo que expertos consideran un retroceso para la protección legal frente a abusos de poder.

Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, destacó la necesidad de debatir la reforma con apertura y escuchar a especialistas y organizaciones civiles.

Y aunque la discusión se prevé para finales de septiembre, la polémica crece por la concentración de poder que implica esta reforma.

¿Por reserva nacional? Reservan declaraciones patrimoniales de Hernán Bermúdez

La tarde de este martes 23 de septiembre, Un juez vinculó a proceso al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán “N”, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.

Pese a esto, el Gobierno de Tabasco tomó la decisión de reservar por cinco años las declaraciones patrimoniales del “Comandante H”, esto con el fin de no afectar las investigaciones penales.

El caso de Hernán Bermúdez sigue envuelto en #opacidad: su información patrimonial permanece reservada.



No se sabe con qué bienes entró ni qué reportó al salir, mientras su vida de lujos durante la detención en #Paraguay sigue generando dudas.



Aunque el #oficialismo dice que la… pic.twitter.com/c3sReDA0td — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 24, 2025

“La Barredora": estructura criminal en Tabasco

El grupo criminal conocido como “La Barredora” ha controlado diversas actividades ilícitas en Tabasco bajo la supuesta dirección de Hernán “N”.

Testigos y documentos judiciales detallan que el grupo estaba organizado con seis piezas clave, incluyendo sicarios y extorsionadores, que se dedicaban al tráfico de drogas y control de patrullas para proteger operaciones criminales.

Cinco de los integrantes principales permanecen libres, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones, así como la posible complicidad de autoridades que permitieron que esta organización creciera.

Crimen y narco: complicidad política en la 4T

El narcotráfico ha crecido de manera preocupante en México, según detallan investigadores y medios internacionales. Manuel Balcázar, asociado del CESIG/ITAM, señala que existe una relación simbiótica entre el Estado y grupos criminales, recordando que incluso durante la administración de López Obrador, se reportaron reuniones con familiares de líderes del crimen organizado.

The Wall Street Journal también ha documentado cómo Hernán Bermúdez Requena, formaba parte del círculo cercano del expresidente López Obrador, evidenciando la influencia del crimen organizado en la política mexicana.

México bajo fuego: denuncian complicidad entre crimen organizado y política mexicana

Con la espada ‘desenvainada': Funcionarios bajo sospecha de vínculos con el crimen organizado

Los escándalos de corrupción y los presuntos vínculos con el crimen organizado de políticos y funcionarios de Morena marcaron la comparecencia de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, presentó denuncias ante el FBI y la DEA en Estados Unidos contra el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, también se mostró en defensa firme, no para mejorar la seguridad del país, sino para proteger a “Andy” y “Bobby” López Beltrán, los hijos del expresidente López Obrador.

Testigo clave asesinado: ¿Quién protegió a Guerrero Alcántar?

El contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien se encargó de denunciar toda una red de tráfico ilegal de combustible, fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo.

Su muerte estaría vinculada a la información que había presentado al Secretario de Marina sobre operaciones ilegales de marinos y civiles. Pero a pesar de que aportó información clave nadie logró protegerlo, dejando pendiente la captura de los responsables de estos delitos.

El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, tras denunciar una red de #corrupción en aduanas ligada a los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de #Marina Rafael Ojeda.



En junio envió una… pic.twitter.com/rXldOSlZSG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 24, 2025

Desabasto de medicamentos: los verdaderos ciudadanos en desamparo

El problema de escasez de medicinas en México persiste, a pesar de los compromisos del gobierno federal.

Pacientes denuncian que deben comprar tratamientos con su propio dinero, mientras autoridades atribuyen los retrasos a incumplimientos de proveedores.

Aunque autoridades han asegurado que se realizan compras complementarias, el verdadero pueblo continúa sin acceso a una salud digna, afectando especialmente a pacientes con enfermedades crónicas y cáncer.

¿Quién tiene la culpa? Sheinbaum responsabiliza a farmacéuticas por falta de medicamentos

Segalmex: Impunidad y desfalco millonario

El organismo Segalmex, creado para garantizar seguridad alimentaria, ha sido señalado por desfalcos millonarios durante la gestión de Ignacio Ovalle.

Investigadores documentan irregularidades por más de 15 mil millones de pesos, mientras los responsables no han enfrentado consecuencias legales.

Expertos denuncian que la impunidad y los “amigos” permitieron que la corrupción continuara bajo la administración actual, dejando a los mexicanos sin protección ni control sobre los recursos públicos destinados a alimentación.

¿Quién era Mauricio Fernández Garza? Exalcalde de San Pedro Garza, Nuevo León

Mauricio Fernández Garza, destacado político y empresario regiomontano, murió a los 75 años tras abandonar su tratamiento contra el cáncer.

Su trayectoria incluyó cargos como diputado y alcalde de San Pedro Garza García, además de ser coleccionista de arte y creador del museo La Milarca.

Su legado se recuerda por su firmeza política y su contribución cultural, dejando una marca importante en la política de Nuevo León.

#SanPedroGarzaGarcia #NuevoLeon #TikTokInforma ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Un político entregado que se ganó la confianza de la gente... Mauricio Fernández Garza nació y creció en Nuevo León, donde aprendió a defender sus posturas, ideas y con su voz llegó a ser alcalde de San Pedro Garza García, blindando desde esta posición al municipio más rico de América Latina. Lamentablemente, falleció a los 75 años de edad tras abandonar el tratamiento de cáncer que lo aquejaba, pero su legado de servir y hacer continúa vivo. Jorge Zarza (@jzarzap) con los detalles en #Hechos #MauricioFernandez