De la reforma a Ley de Amparo a los desamparados en México: Hechos con Javier Alatorre EN VIVO

Porque en Fuerza Informativa Azteca (FIA) hechos antes que palabras, esta noche Javier Alatorre presenta las noticias que han marcado tendencia en México y en el mundo.

La reforma que no ampara: Criticas a las modificaciones a la Ley del Amparo

Para especialistas en Derecho Constitucional, la reforma a la Ley del Amparo que se cocina en el Senado podría dejarnos en el total desamparo. Especialmente a grupos vulnerables, ya que podrían tener más trabas y menos acceso a la justicia.

La reforma planteada podría esconder signos muy claros de autoritarismo para nuestro país, dándole más herramientas a las autoridades para desproteger al ciudadano.

Michoacán bajo alerta: la violencia que deja desamparada a México

En los últimos días, diversos municipios de Michoacán han sido testigos de ataques con drones explosivos, incendios a vehículos, o balaceras a diestra y siniestra.

Desde Coahuayana a Tepacaltepec, la violencia en el estado ha obligado a suspender clases y pedir a los ciudadanos que por ningún motivo salgan de sus casas si no es necesario.

El reclutamiento forzado en Jalisco: Jóvenes a merced del crimen organizado

La central camionera de San Pedro Tlaquepaque se ha convertido en un punto de reunión donde criminales aprovechan para engañar a decenas de jóvenes con ofertas de trabajo falsas, sin imaginar que están a punto de caer en una trampa para ser sicarios.

Este fenómeno no es aislado, y expertos lo señalan como uno de los principales responsables de las desapariciones en Jalisco, documentando diversos métodos que utilizan estos criminales para engañar a los adolescentes.

La Central de Autobuses de #Tlaquepaque, en #Jalisco, se ha convertido en un punto de riesgo: ahí, muchos jóvenes son atraídos por falsas propuestas laborales y terminan siendo reclutados por el #CrimenOrganizado

Sebastián Menéndez desapareció el 4 de septiembre, tras abordar en…



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 30, 2025

De político a asesor jurídico: El caso de Adán Augusto

¿De dónde sacó tanto dinero? Durante 2023 y 2024, Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, recibió hasta 79 millones de pesos de empresas fantasma, prestadoras de servicios o vinculadas a morenistas.

Los depósitos ocurrieron mientras él participaba en procesos clave de definición de candidaturas del partido guinda. Pero ante la presión, el político reconoció haber brindado servicios legales a la operadora turística Rabatte, que cuenta con hoteles en Tabasco, y que en diciembre de 2023 le pagó más de 11 millones de pesos.

IMSS Bienestar agoniza en Morelos: ¿Quién ve por los enfermos?

Pero si la violencia en México y la crisis de seguridad colapsan al país, el desabasto de medicamentos e insumos médicos del IMSS-Bienestar terminan por hundir la situación.

En Tetecala, Morelos, un solo hospital general no cuenta con la capacidad suficiente para atender a los pacientes, además de que no hay personal capacitado para cubrir las seis especialidades que ofrece.

A nivel nacional, en el sector salud se dejó de invertir un 20% del presupuesto destinado a brindar atención médica a quienes no cuentan con seguridad social, dejando a miles de personas desprotegidas.

Contratos millonarios de la Secretaría de Salud: compra, pero no sabe a quién le compra

La Secretaría de Salud firmó contratos millonarios para adquirir medicamentos y material médico, pero no verificó a quiénes compraba. De las casi 30 empresas acusadas de incumplimiento, solo tres pertenecen realmente a la industria farmacéutica.

Muchas de ellas son distribuidores sin antecedentes como proveedores del gobierno, incluso algunos del extranjero, con cumplimiento nulo en sus entregas.

Estas contrataciones, pensadas para resolver el desabasto de insumos y medicamentos, terminaron agravando el problema.

Contrabando de gas LP en México: Así opera el “huachigas”

Ya no solo el combustible, el gas LP también entra a México de manera ilegal, declarado con otra denominación o arancel menor, para luego ser vendido por distribuidores en el mercado formal.

La operación es similar al robo de hidrocarburos, aunque aún no existen cifras claras de esta industria ilegal. El “huachigas” mueve alrededor de mil 200 millones de pesos al mes, además de controlar el 10% del mercado. Afectando estados como: Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

Alerta roja en España tras las fuertes lluvias de la tormenta “Gabrielle”

España se mantiene en alerta por la tormenta “Gabrielle”, ya que en cuestión de horas decenas de calles quedaron totalmente inundadas, recordando al fenómeno de la DANA, que dejó hasta 200 víctimas.