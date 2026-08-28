Notas
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Buzón de Paz: qué es, cómo funciona y cómo puede ayudar a encontrar una persona desaparecida
El Buzón de Paz en iglesias permiten denunciar de forma anónima casos de violencia o información de personas desaparecidas; descubre cómo funciona.
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El costo ambiental de la "Transformación": De la selva maya al desastre en el Golfo
Investigaciones revelan daños irreparables en la Península de Yucatán y el litoral del Golfo tras derrames petroleros y obras de infraestructura federal.
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¡Un escándalo más! Revelan red de sobornos y corrupción en Pemex que salpica a la 4T y llega hasta Texas
Se revela un nuevo caso de corrupción en Pemex bajo la 4T. Javier Núñez, cercano a AMLO, es señalado en una corte de EU por favorecer a una petrolera texana.
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Los apoyos corruptos que sirvieron de ‘empujón’ para campañas de Morena
Julio Scherer Ibarra acusó que un decreto ligado a extrabajadores de Luz y Fuerza costó 28 mil mdp y resultó en apoyos para impulsar campañas de Morena.
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¿Y la austeridad? Captan a José Ramón López Beltrán en tienda de lujo en Houston
Nueva controversia en la familia del expresidente López Obrador: José Ramón López Beltrán, fue sorprendido mientras andaba de compras de lujo en Houston.
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El regalo que falta esta Navidad: libertad para miles de niños en México
Miles de niñas y niños en México desean libertad, no juguetes en esta Navidad. El reclutamiento forzado de menores sigue sin tipificarse como delito, a pesar de compromisos internacionales y múltiples iniciativas.