El regalo que falta esta Navidad: libertad para miles de niños en México

Para miles de menores en México, la Navidad no representa regalos ni celebraciones. Su mayor deseo es algo mucho más básico y urgente: recuperar su libertad y no ser víctimas del reclutamiento forzado por parte de grupos criminales .

Especialistas y organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que el reclutamiento de menores por el crimen organizado es una práctica sistemática que continúa creciendo, mientras el Estado mexicano mantiene una deuda histórica al no tipificar de manera clara este delito.

Aunque existen compromisos internacionales y decenas de iniciativas, la falta de una definición legal efectiva ha dejado a miles de infancias en una situación de vulnerabilidad extrema, sin mecanismos suficientes de prevención, atención y justicia.

Miles de menores en riesgo por reclutamiento forzado

Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia , advirtió que no existen cifras oficiales sobre el reclutamiento forzado de menores en México, pero sí estimaciones alarmantes.

De acuerdo con estos cálculos, entre 35 mil y 40 mil adolescentes son reclutados cada año, mientras que entre 140 mil y 250 mil se encuentran en riesgo de ser captados por organizaciones criminales.

"El Estado mexicano sigue sin atender su responsabilidad de tipificar el reclutamiento como un delito", señaló Pérez, al subrayar que esta omisión impide dimensionar el problema y combatirlo de manera efectiva.

Reclutamiento forzado: un delito que sigue sin tipificarse en México

Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), explicó que durante 2025 se documentaron cada vez más casos de reclutamiento forzado , particularmente de niñas, niños y adolescentes.

La especialista destacó que, aunque el tema ha sido reconocido públicamente, sigue pendiente una tipificación adecuada del delito, lo que deja a las víctimas sin protección legal suficiente y dificulta la persecución penal de los responsables.

Compromisos internacionales incumplidos sobre el reclutamiento forzado de menores

Juan Martín Pérez recordó que desde 2020, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano se comprometió a tipificar el delito de reclutamiento forzado de menores .

Sin embargo, a pesar de que existen más de 50 iniciativas y exhortos legislativos, el compromiso no se ha concretado, manteniendo el problema en un limbo legal.

La niñez como “carne de cañón” del crimen organizado

Malcom Aquiles, director de Incidencia en Políticas Públicas de World Vision México , advirtió que los niños y adolescentes reclutados suelen ser utilizados como “carne de cañón”, debido a su vulnerabilidad y falta de protección.

"Los utilizan para acciones de alto riesgo, sin medir las consecuencias en su salud, su desarrollo y su futuro", señaló.

Una deuda que persiste rumbo al cierre de 2025

A días de cerrar el año, organizaciones civiles coinciden en que el reclutamiento forzado de menores sigue siendo una de las grandes deudas del Estado mexicano con las infancias.

Mientras no exista una tipificación clara, políticas públicas integrales y mecanismos reales de protección, miles de sueños seguirán apagándose a temprana edad, lejos de cualquier celebración.