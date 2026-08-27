Nosotros, Ustedes y Hechos, con los Ruiz Lara

Notas
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Geraldine Ponce regala muñecas con su imagen en asambleas de Morena; busca la gubernatura de Nayarit
¿Desafía a la Ley Electoral? Geraldine Ponce anuncia el reparto de muñecas “Geraldinitas” en sus asambleas de Nayarit; está interesada en competir por la gubernatura.
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¿Violación a la Constitución? Mario Delgado usa la beca Rita Cetina para hacer propaganda
Acusan a Mario Delgado de propaganda y clientelismo por promocionar apoyos escolares como un “favor” del gobierno.
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Pagar para no morir: El ISSSTE deja sin medicinas a Leonor y la obliga a gastar 2 mil 600 pesos al mes
En pleno Día Mundial de la Salud, la realidad de los pacientes en México es desoladora. Leonor tiene que pagar de su bolsillo los medicamentos que el ISSSTE le niega.
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VIDEO: Así presumía la fardera de Ecatepec sus robos y dinero; terminó llorando
Estefanía “N” presumía botines de perfumes y vinos en redes, pero terminó en llanto tras ser sorprendida en un supermercado de Ojo de Agua, cerca de Ecatepec, donde operaba la fardera.
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Diputados rompen con Layda Sansores por una deuda
¡Hay tiro en Campeche! 10 diputados de Morena rompen relaciones con la gobernadora Layda Sansores, pues la acusan de querer imponer una deuda de mil millones de pesos.
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"Milagros existen": Así se encuentra Alicia, la abuelita que protegió a su nieta
Sandra habló con FIA para relatar la condición de salud de su hermana; pide que las autoridades reparen el daño tras la explosión de la pipa en Iztapalapa.