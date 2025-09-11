“Los milagros existen": Así se encuentra Alicia, la abuelita que protegió a su nieta de 2 años en la explosión de pipa en Iztapalapa

Alicia Matías, una mujer que protegió a su nieta de apenas 2 años de edad tras la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de La Concordia en Iztapalapa, al oriente de la CDMX, sufrió quemaduras de tercer grado y se encuentra en estado grave de salud, de acuerdo con lo narrado por su hermana Sandra.

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA) a las afueras del Hospital Magdalena de las Salinas, la familiar narró que el pronóstico de su hermana es “bajo”, pero guarda la esperanza de que mejore.

“Está grave, está en una situación grave. Su pronóstico es muy bajo, pero los milagros existen. Mi hermana tiene quemaduras de tercer grado. No hay manera de hacer injertos. Está muy delicada, la tienen en terapia intensiva”, mencionó Sandra Matías en el espacio Nosotros, Ustedes y Hechos.

“Mi mamá hizo guerreras": El noble mensaje de la hermana de Alicia que protegió a su nieta de la explosión de la pipa en Iztapalapa

La hermana de Alicia pidió a las autoridades que le brinden la mejor atención médica tanto a su familiar como a todos los heridos causados por la tragedia, así como una reparación del daño por la explosión de la pipa de gas operada por la empresa Silza.

“Mi mamá hizo guerreras. Mi mamá nos enseñó a querernos mucho y a querer a nuestra familia. Mi hermana ama a sus hijas, ama a sus nietas, ella es una persona increíble que da la vida por sus hijas y sobre todo por sus niñas. (...) Una heroína verdadera, de carne y hueso, de un corazón muy grande”, consideró Sandra, entre lágrimas. Añadió que la menor de 2 años de edad se encuentra estable.

Reabren circulación tras explosión de pipa en Iztapalapa

Este jueves 11 de septiembre de 2025, en las primeras horas de la mañana, las autoridades reabrieron la circulación en la Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, después de la explosión de la pipa de gas LP que se incendió durante la tarde de ayer miércoles.

La empresa transportadora Silza, propietaria de la pipa siniestrada, alega que sí tiene seguros contra accidentes y que se hará responsable de todos los gastos médicos.

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX actualizó esta mañana la cifra de muertos a 6 personas, tras al incidente ocurrido ayer en la zona del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.