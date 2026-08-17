tva (1).png

Alerta en San Luis Potosí por robo de cilindro tóxico con gas cloro

El robo de un cilindro con gas cloro en San Luis Potosó provocó una alerta por alto nivel de riesgo tóxico por parte de Protección Civil Nacional.

Alerta-en-San-Luis-Potosí-por-robo-de-cilindro-tóxico-con-gas-cloro.webp
El robo de un cilindro con gas cloro en San Luis Potosó provocó una alerta por alto nivel de riesgo tóxico por parte de Protección Civil Nacional.|Pexels

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

El robo de un cilindro con gas cloro registrado durante la tarde de este lunes 17 de agosto en San Luis Potosí provocó una alerta de última hora por el alto riesgo tóxico que representa para la población.

A través de un comunicado emitido en sus canales oficiales, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó sobre el robo de un tanque de 65 kilogramos, de color plata y con número de serie 717402, que contiene material peligroso y representa un riesgo si se manipula sin las medidas de seguridad adecuadas.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TAMBIÉN TE PUEDEINTERESAR: ¡INMINENTE PELIGRO! EMITEN ALERTA POR ROBO DE CILINDRO CON GAS CLORO

Tags relacionados
Robos de a pie Delincuencia en México Estados

Notas