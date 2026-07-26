Realizaban patrullaje y fueron atacados; mueren dos elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí

Dos elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí perdieron la vida después de la presunta detonación de un explosivo en un automóvil hoy domingo 26 de julio de 2026.

Ataque con explosivo en San Luis Potosí deja dos agentes muertos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad informó en un comunicado que dos agentes fueron agredidos en la comunidad Cerrito de la Cruz, durante labores de vigilancia y patrullaje.

“Mientras realizaban labores de vigilancia y patrullaje en la comunidad Cerrito de la Cruz, elementos de la Guardia Civil Estatal fueron agredidos en cumplimiento de su deber y lamentablemente dos perdieron la vida”, señaló la dependencia.

La dependencia destacó que desplegaron un operativo para poder detectar y detener a los presuntos responsables. Agregaron que las investigaciones para esclarecer lo sucedido están en curso.