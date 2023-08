Fue el primer foro de los cuatro aspirantes del Frente Amplio rumbo a la elección presidencial de 2024.

Y de entrada, priístas y panistas vieron al pasado con autocrítica y al presente y futuro como un reto.

“El gran desafío para el Frente es que esto no sea una farsa, la indignación no basta. Lo que tenemos que hacer es transformar este sistema político. Hubo alternancia en el 2 mil y no se transformó el sistema político, regresamos al poder los priistas en el 18, en el 12 y el 18 a la promesa a la transformación lo que se está dando es una regresión autoritaria”, dijo la priísta Beatriz Paredes.

Por su parte, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez comentó: “Yo estoy convencida de que México ya no necesita más odio, ya no necesita más división, que lo que México necesita es un gobierno de coalición”.

Auditorio de simpatizantes y aplausos a las visiones de país

Ante un auditorio de simparías partidistas, de aplausómetro, cada uno presentó la visión que tiene de país y los temas que urge atender como la seguridad, salud, educación, campo y programas sociales.

“Tenemos que crecer y dar oportunidades a los mexicanos para eliminar la pobreza extrema, eliminar el hambre y poder tener la movilidad que algún día tuvimos en el país, que tengamos una economía vigorosa que crezca, que genere empleos, que nos permita avanzar, tener empleo y poder emprender”, dijo el aspirante Enrique de la Madrid.

“La política de abrazos y no balazos es un fracaso y yo les he dicho a todos que tengo los ovarios para enfrentar a los delincuentes y aplicar el estado de derecho”, señaló la panista Xóchitl Gálvez.

“Es esencial que el crimen organizado no rebase a la autoridad, eso es lo que se va a definir en el 2024, pero lo que está en disputa es el poder del estado mexicano y la vigencia y la sobrevivencia de la nación conducida por la Constitución y no por los grupos de poder fáctico, oscuro. Yo no estoy obsesionada por Andrés Manuel López Obrador... Es un accidente histórico por errores que cometimos”, aclaró Beatriz Paredes.

La ausencia del PRD fue notoria, pero lo llamaron a la reconciliación.