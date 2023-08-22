“Somos grandes amigos": Xóchitl Gálvez da la bienvenida a su equipo a Santiago Creel

La aspirante a candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, le dio la bienvenida a Santiago Creel, quien durante la noche del pasado lunes 21 de agosto declinó a favor de la también panista. La diputada destacó que son grandes amigos y que todo su equipo era bien recibido a su proyecto.

"Recuerdo perfectamente esa plática en tu casa, donde acordamos ir juntos en este proyecto y te dije que si tú ibas arriba en las encuestas, yo te apoyaría y tú me dijiste exactamente lo mismo y hoy estás cumpliendo tu palabra. Santiago y yo somos grandes amigos", sentenció Gálvez Ruiz.

¿Por qué Santiago Creel declinó de ser candidato presidencial?

Santiago Creel, quien se encontraba por tercera vez compitiendo para ser el candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), emitió un mensaje a través de un video en sus redes sociales. El panista indicó que se bajaba de la contienda, ya que decidió darle su apoyo total a su compañera.

“Estoy convencido que el poder tiene sentido en la construcción del bien común (…) No debe ser nunca una obsesión personal, sino medio para lograr transformar la realidad. Hoy anuncio que le doy a Xóchitl Gálvez mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México”, dijo Creel.

Con la baja de Creel, solo quedaría Beatriz Paredes como posibilidad para ser la candidata presidencial del Frente Amplio por México. La exgobernadora ha dicho que no ve a Xóchitl como su competencia, pues a quien deben de ganarle es a Morena y sus corcholatas.

Santiago Creel acepta ser coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez

Ante la propuesta de Xóchitl Gálvez de que el exdirector de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sea su coordinador de campaña en caso de ser electa como candidata presidencial, este respondió que sería un honor y México siempre será primero.

Mi amor por México ha sido, es y será siempre lo más importante. pic.twitter.com/ezbNwR22PT — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) August 22, 2023

¿Cuándo dará a conocer Va por México a su candidato presidencial?

Por parte de la coalición opositora, Va por México dará a conocer a su candidata presidencial el próximo 3 de septiembre, tres días antes que Morena.