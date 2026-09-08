Notas
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Scarlett Camberos y Julián Quiñones ponen a México entre los nominados al Balón de Oro
Scarlett Camberos y Julián Quiñones fueron nominados al Balón de Oro 2026 y colocaron a México entre las grandes figuras del futbol mundial.
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Autoridades de CDMX piden cancelar el “quiere volar” en festejos de la Selección Mexicana
Las autoridades de la Ciudad de México exhortaron a evitar el “quiere volar” en los festejos de las victorias de la Selección Mexicana
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¡Nadie creía que llegaría! Este es el duro pasado y brillante presente del "Tala" Rangel en el Mundial 2026
De vender cocos a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, esta es la historia del niño que trabajaba en una ladrillera y que hoy conocemos como Raúl “El Tala” Rangel.
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Triunfo de México vs Chequia retumbó en CDMX y Guadalajara
Aficionados de la Selección se dieron cita en CDMX y Guadalajara para celebrar el triunfo del tricolor tras el partido México vs Chequia del Mundial 2026.
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Inocat, influencer surcoerana invitada al México vs. Corea del Sur tras polémica en Copa Mundial de la FIFA 2026™
La historia de la influencer Corea del Sur muestra como un simple video puede abrir una conversación global sobre inclusión, racismo y convivencia.
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¿Los conocías? Estadio Ciudad de México; escenario de tres históricos momentos mundialistas en triunfo sobre Sudáfrica
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ inició con tres datos históricos en el Estadio de la Ciudad de México durante el partido inaugural contra Sudáfrica.