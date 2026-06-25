¡Nadie creía que llegaría! Este es el duro pasado y brillante presente del “Tala” Rangel en el Mundial 2026

Raúl "El Tala" Rangel es un joven originario de Zapotlán el Grande, Jalisco, que pasó de tener una infancia de escasos recursos y trabajar en múltiples oficios locales, a ser convocado para representar a la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, logrando así, su sueño.

Gracias a una beca deportiva, apoyo comunitario y una inquebrantable determinación, el portero titular de México es la máxima figura de Ciudad Guzmán, donde tienen pintado un mural en su honor en la cabecera municipal.

¿Cómo fue la infancia de Raúl "El Tala" Rangel?

Antes de brillar en las fuerzas básicas de las Chivas de Guadalajara, Rangel forjó su carácter ayudando a su abuelo a vender cocos, repartiendo carne y trabajando jornadas tanto en una panadería como en una ladrillera, todo para poder salir adelante.

Sin embargo, esto no lo alejó de su sueño aunque sí dificultó su camino. Debido a la falta de recursos económicos de su familia, sus primeros pasos en el futbol mexicano dependieron de una beca completa otorgada por sus entrenadores, quienes lo abastecieron de uniformes y zapatos tras notar sus extraordinarias habilidades físicas y su personalidad aguerrida.

¿Qué es de Raúl "El Tala" Rangel hoy día?

Raúl es todo un ídolo en su tierra natal, donde su madre —Miriam Aguilar—, relata que el orgullo y las lágrimas de felicidad invadieron a toda la familia al verlo salir a calentar con la camiseta de la Selección Mexicana, pidiéndole siempre que mantenga la humildad.

Con solo 26 años, recibió el apodo de "Tala" en referencia al exguardameta Alfredo Talaverda, esto por sus similitudes físicas y estilo de juego. Actualmente se encuentra en una relación con la psicóloga Edith Marín, una joven jalisciense que se mantiene fuera de la fama.

¿Qué tan difícil es debutar en el futbol en México?

Según cifras históricas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y análisis de desarrollo deportivo de la Liga MX, menos del 1% de los niños y jóvenes que ingresan a las fuerzas básicas con la ilusión de ser profesionales logran debutar a Primera División. Por ello la historia de Rangel —quien no contaba con los recursos— inspira y se muestra como un caso de éxito.