Alerta por estudiante presuntamente armada en escuela de Tamaulipas

Una fuerte movilización ocurrió esta mañana en la escuela primaria Juan B. Tijerina en Ciudad Victoria, Tamaulipas, luego de un reporte en redes sociales de que una estudiante presuntamente cargaba un arma en su mochila y lanzara una amenaza a uno de sus compañeros.

Un alumno de tercer año narró que la niña lo amenazó con sacar el arma si no se iba del lugar en donde se encontraban, por lo que el niño corrió y avisó a su maestra.

Esta amenaza habría ocurrido la semana pasada y al parecer no había trascendido.

Sin embargo, las madres de familia relatan que el lunes 6 de junio hubo operativo mochila en la escuela, lo que les sorprendió mucho pero pensaban que esta media se había aplicado también en otros planteles.

Pero hoy, ante la noticia que empezó a tomar relevancia en redes sociales, la situación se les hizo más sospechosa por lo que todos acudieron a la escuela a sacar a sus hijos y pedir una explicación de lo que ocurría.

Nunca hubo arma, aseguran autoridades

Ante esta acción de los padres de familia, a la escuela llegaron autoridades de la policía estatal, Fiscalía de Justicia del estado, Derechos Humanos y DIF municipal quienes iniciaron una investigación al respecto.

La coordinadora de Seguridad Escolar y Protección Civil de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Briseida Torres, informó a los padres de familia que no hay y no hubo tal arma, pero sí las presuntas amenazas a dos niños, pero admitió que la situación se salió de control.

“No hubo arma, en ningún momento hubo arma, ahorita están las corporaciones al pendiente... Ya está todo en calma, obviamente nunca hubo arma... Fue una situación de plática de compañeros... Para que esto no trascienda, no hubo tal situación, desgraciadamente los medios, padres de familia, a algunos se les salió de las manos un comentario, sin embargo estamos en paz, no hubo tal situación... Amenaza verbal quizás jugando, eso fue apenas antier, esta todo tranquilo”, declaró la funcionaria.