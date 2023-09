¡De cabeza y surtida! Taquería de don Abraham se hizo viral tras una foto difundida en redes

Don Abraham Camacho es propietario de una sencilla taquería desde hace más de 60 años en Cuernavaca, pese a atravesar por una etapa de bajas ventas. Sin embargo la buena voluntad de una persona, una foto y las redes sociales lograron terminar con la mala racha y hoy se ha vuelto viral con sus suculentos tacos de cabeza de res.

La sencilla taquería de don Abraham Camacho, se ubica en la Calle Guerrero, número 86, en el Centro de Cuernavaca, en un horario de 5 de la tarde a 11 de la noche y se ha vuelto famosa desde que usuarios compartieron sus publicaciones.

Una foto cambió la situación de don Abraham, la historia se hizo viral en Cuernavaca. En redes sociales pedían apoyo para consumir en su taquería. El cocinero le comentó a una de sus clientas que su negocio con casi 60 años de trabajo tenía varias semanas con malas ventas.

Promueven tacos de don Abraham en redes sociales

Con Abraham relata como vivió este fenómeno:

“No me di cuenta que sacó la foto, me dicen, ya saliste en las redes sociales. ¡Ah caray como dice, quien, ah la única personas que vinieron fue la joven... Vendía yo pero muy poquita carne y sí salía pero nada más para irla pasando”, relata don Abraham a Fuerza Informativa Azteca.

De un día para otro, la gente de Cuernavaca y sus alrededores llenaron la taquería de don Abraham, quien se vio sorprendido y en poco más de una hora se le habían acabado todos los taquitos.

“Luego dicen ya se hizo famoso, me puedo sacar un foto con usted para salir con ustedes, que yo también salga en la foto y dicen ya lo vi, ya lo vi"; relata una comensal.

Otro más opina que “así somos los mexicanos, apoyamos siempre cuando alguien está mal y se siente bonito ver a tanta gente aquí comprándole”.

“Una alegría enorme, una alegría enorme porque lo merece don Abraham, es una persona de trabajo de siempre, creo que es una recompensa a la labor que durante tantas años él nos ha dado la satisfacción de ofrecernos estos deliciosos tacos”, dice una de sus vecinas.

A don Abraham se le ve fuerte, lúcido y se dice muy feliz con toda la gente que viene a su taquería. Incluso, ha reconectado con clientes que tenían años sin visitarlo.

Asegura que seguirá trabajando todos los días en el centro de Cuernavaca “hasta que dios se lo permita”

“Les agradezco mucho que estén viniendo ahora, tengo surtidito, cachete, maciza, surtido, cueritos, trompa y ojo todas esas partes. Aunque sea poquito pero la vamos llevando, gracias a Dios, les agradezco a ustedes y todos mis clientes, tenían años de no venir y dicen ‘quiobo, sigue el sabor igual’. Pruébalo, nombre no le has quitado el sabor... Hasta que Dios me de vida y mientras yo aguante ahí la voy llevando, cuando me toque pues ni modo”, dice el señor.