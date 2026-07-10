La justicia llega para Montserrat Bendimes: declaran culpable a Marlon Botas a 5 años del feminicidio

Después de más de cinco años de espera, la justicia llegó para Montserrat "Monse" Bendimes Roldán, quien en abril de 2021 fue brutalmente golpeada por su entonces novio, Marlon Botas, en Boca del Río, Veracruz.

El feminicidio de la joven veracruzana marcó uno de los casos más duros de la violencia contra las mujeres en México, por lo que el fallo representa un avance en la búsqueda de justicia.

Marlon Botas fue declarado culpable por el feminicidio de Montserrat Bendimes

La noche del 9 de julio de 2026, un juez en Veracruz declaró culpable a Marlon Botas Fuentes por el delito de feminicidio en agravio de Monse Bendimes, quien en ese entonces tenía solo 20 años.

Cabe recordar que Marlon permaneció prófugo durante más de un año antes de entregarse a las autoridades en 2022, y pese a esto, la investigación presentó avances lentos.

Finalmente, será el próximo 16 de julio cuando se realice la audiencia en la que el juez determinará cuántos años permanecerá en prisión. Tras conocerse el fallo, la familia de la joven agradeció que finalmente se reconociera la responsabilidad del agresor.

¿Qué pasó con Monse Bendimes en abril de 2021?

El caso ocurrió el 17 de abril de 2021, cuando Montserrat se encontraba con su entonces novio, Marlon Botas, en Veracruz. De acuerdo con las investigaciones, la joven fue golpeada de manera brutal, al punto de dejarla con heridas de extrema gravedad.

Sufrió traumatismo craneoencefálico, fracturas en el cráneo, cuello y brazo, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital, donde permaneció conectada a soporte vital.

Seis días después, el 23 de abril de 2021, los médicos confirmaron la muerte cerebral de Monse y posteriormente fue desconectada de los aparatos que la mantenían con vida.

Tras la agresión, Marlon huyó y permaneció prófugo durante más de un año. Incluso, la Fiscalía de Veracruz sostuvo que logró escapar con ayuda de sus padres, quienes presuntamente le proporcionaron dinero, transporte y refugio para evitar su captura.

“Fue un accidente” Marlon justificó el ataque hacia Montserrat

En mayo de 2022 incluso apareció un video en el que Marlon aseguró que todo había sido un "lamentable accidente", una versión que fue rechazada tanto por la Fiscalía como por los familiares de la víctima.

Finalmente, el 3 de junio de 2022, el joven decidió entregarse en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, en Xalapa. Su presentación ocurrió horas después de que autoridades realizaran un cateo en un inmueble de Yucatán donde presuntamente se ocultaba.

El caso de Monse Bendimes impulsó la creación de la Ley Monse

El feminicidio de Monserrat Bendimes también dejó una huella en la legislación mexicana. La indignación social derivó en la llamada Ley Monse.

Ley creada para evitar que familiares o personas cercanas ayuden a presuntos feminicidas a escapar o evadir la acción de la justicia.

La legislación establece sanciones para quienes encubran a los responsables de este delito, dejando claro que ningún vínculo familiar o afectivo puede colocarse por encima del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y del acceso de las víctimas a la justicia.