¿Vas a entrar a una gruta? Lo que debes saber para explorarla de forma segura tras la tragedia de Cuetzalan, Puebla

Miles de personas visitan cada año las grutas de México atraídas por sus ríos subterráneos, formaciones rocosas y paisajes naturales; sin embargo, estos sitios también pueden convertirse en espacios de alto riesgo cuando no se toman precauciones básicas, especialmente durante la temporada de lluvias. La emergencia registrada en la gruta de Chichicazapa, en Cuetzalan, Puebla, volvió a recordar la importancia de planear este tipo de recorridos.

Autoridades y especialistas coinciden en que revisar las condiciones del clima, ingresar con personal capacitado y respetar las indicaciones del lugar puede marcar la diferencia entre una visita segura y una situación de emergencia.

Antes de entrar a una gruta, revisa el pronóstico del tiempo

Una de las principales recomendaciones de autoridades ambientales y de Protección Civil es evitar cualquier recorrido cuando existan lluvias, tormentas o pronósticos de precipitaciones intensas.

Las grutas suelen contar con ríos subterráneos que pueden aumentar su nivel en pocos minutos, incluso si la lluvia ocurre varios kilómetros arriba de la cuenca.

Por ello, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha suspendido en distintas ocasiones recorridos en espacios naturales cuando las condiciones representan un riesgo para los visitantes.

Estas son las recomendaciones para visitar una gruta de forma segura

El Gobierno de México recomienda preparar el recorrido antes de ingresar; entre las medidas básicas destacan:



Utilizar tenis o botas con suela antiderrapante.

Llevar gorra o sombrero y gafas para protegerse del sol durante el trayecto.

Mantenerse hidratado y cargar suficiente agua.

Aplicar bloqueador solar y repelente contra insectos.

Usar ropa ligera y cómoda.

Considerar que en muchas grutas la señal telefónica puede ser limitada o inexistente.

Entrar únicamente acompañado por un guía acreditado.

Llevar solo lo indispensable para facilitar el desplazamiento.

Evitar tocar las formaciones rocosas, paredes o fauna.

No fumar ni consumir bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas.

No ingresar bajo los efectos del alcohol.

Nunca recorras una gruta sin guía ni avisar a alguien

Además de las recomendaciones emitidas por autoridades mexicanas, organismos especializados en exploración de cuevas aconsejan no ingresar nunca en solitario.

También sugieren informar a familiares o amigos sobre el lugar que se visitará, el horario previsto de entrada y la hora aproximada de salida.

Contar con iluminación suficiente, casco de protección y calzado adecuado también ayuda a disminuir riesgos dentro de espacios donde la humedad, la oscuridad y el terreno irregular forman parte del recorrido.

La tragedia de Cuetzalan recordó los riesgos de estos recorridos

El caso ocurrido en la gruta de Chichicazapa volvió a poner este tema en el centro de la conversación; siete personas ingresaron al sitio cuando las condiciones meteorológicas cambiaron y las lluvias incrementaron el nivel del río subterráneo, impidiendo la salida de parte del grupo.

En los primeros días del operativo, equipos especializados lograron rescatar con vida a tres personas; posteriormente fue localizado sin vida Gerardo Julián de los Santos, de 31 años.

Mientras tanto, las labores para localizar a otras tres personas continuaban, aunque en distintos momentos tuvieron que suspenderse debido a las condiciones climáticas y al aumento del caudal dentro de la gruta.

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Respetar las recomendaciones puede reducir los riesgos

Las autoridades insisten en que cada gruta presenta condiciones distintas, por lo que seguir las indicaciones del personal del lugar, respetar cierres preventivos y evitar ingresar durante lluvias son medidas esenciales para disminuir riesgos.

Aunque estos espacios naturales ofrecen experiencias únicas para el turismo y el ecoturismo, una visita responsable comienza antes de entrar: informarse, preparar el recorrido y atender las recomendaciones oficiales puede ser la mejor herramienta para disfrutar del viaje con mayor seguridad.