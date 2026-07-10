¡Caos en Hospital IMSS! Intensas lluvias provocan severas inundaciones y movilizan a cuerpos de emergencia en Amanalco, Edomex

Las intensas lluvias registradas la tarde de este jueves 9 de julio provocaron una severa inundación en el Hospital IMSS de Amanalco, en el Edomex, donde el ingreso de agua obligó a desplegar un operativo de emergencia para proteger a pacientes, personal médico y las instalaciones del centro de salud .

Lluvias afectaron áreas del Hospital IMSS-Bienestar de Amanalco

La emergencia en el Estado de México ocurrió después de varias horas de precipitaciones que saturaron el sistema de desagüe de la zona y elevaron el nivel del agua en los alrededores del hospital.

Tras los primeros reportes difundidos por ciudadanos y trabajadores, autoridades municipales, elementos de Protección Civil y distintas dependencias estatales acudieron al lugar para iniciar labores de desazolve, limpieza y extracción del agua acumulada.

Las inundaciones alcanzaron diferentes espacios del hospital, dificultando temporalmente parte de sus actividades y generando preocupación entre familiares de pacientes que permanecían al interior del inmueble.

En redes sociales comenzaron a difundirse imágenes que mostraban pasillos y diversas áreas cubiertas por agua, mientras ciudadanos solicitaban una respuesta inmediata de las autoridades ante el riesgo que representaba la acumulación del líquido para quienes se encontraban dentro del nosocomio.

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Protección Civil y autoridades realizaron labores de desazolve

Una vez que el operativo fue activado, personal de Protección Civil, autoridades municipales y diversas áreas del Ayuntamiento trabajaron de manera coordinada para disminuir el nivel del agua dentro y fuera del Hospital IMSS .

Las maniobras incluyeron el uso de maquinaria para retirar lodo, liberar alcantarillas obstruidas y facilitar el desalojo del agua que permanecía acumulada en distintos puntos del inmueble; paralelamente, en el operativo se realizaron recorridos para verificar que las áreas prioritarias permanecieran en condiciones seguras.

Las autoridades locales señalaron que la prioridad fue mantener protegidas a las personas hospitalizadas y permitir que el personal médico continuara brindando atención en condiciones seguras.