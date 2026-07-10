Detienen a “El Chino” en Jalisco; es señalado de trasladar un cuerpo en un carrito y abandonarlo en un canal

La búsqueda del presunto responsable por el homicidio de un hombre en Tlajomulco de Zúñiga en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) llegó a un nuevo capítulo; autoridades de Jalisco informaron la detención de Abimelesch "N", alias "El Chino", identificado como probable implicado en un crimen ocurrido en la colonia Lomas del Mirador, donde, de acuerdo con la investigación, el cuerpo de la víctima fue trasladado en un carrito de carga antes de ser abandonado en un canal .

La captura de "El Chino" fue resultado de un operativo coordinado entre corporaciones estatales que combinaron labores de inteligencia, monitoreo con drones y análisis de videovigilancia.

Tras reunir distintos elementos de prueba, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, que continuará con el proceso para determinar su situación jurídica conforme a la ley.

Un video fue clave para reconstruir la ruta del presunto responsable

Uno de los principales indicios en la investigación fue una grabación captada por cámaras de seguridad; en las imágenes, analizadas por las autoridades de Jalisco, se observa a un hombre que empuja un carrito de carga por calles de la zona.

De acuerdo con las indagatorias, ese recorrido habría ocurrido después del homicidio y el carrito habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima hasta un canal cercano, donde posteriormente fue localizado; ese material audiovisual permitió a los investigadores seguir una posible ruta y fortalecer la carpeta del caso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: CAOS VIAL, ALERTA DE TRÁFICO Y POLICÍAS HERIDOS DEJA APARATOSO CHOQUE ENTRE PATRULLA Y CAMIÓN DE RUTA EN GUADALAJARA

🔴#SEGURIDAD | La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco detuvo a Abimelesch “N” alias “El Chino”, tras presuntamente quitarle la vida a una persona el pasado 01 de junio en la Col. Lomas del Mirador en Tlajomulco. El sujeto trasladó el cuerpo en un carrito de carga y lo… pic.twitter.com/wUMOHgJQww — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 9, 2026

Drones y tecnología ayudaron a localizar en operativo a "El Chino"

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que la captura de "El Chino" fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Unidad de Drones, personal de inteligencia y el sistema de videovigilancia del C5.

Con apoyo de herramientas de geolocalización y el seguimiento de los movimientos registrados por las cámaras, los agentes identificaron un inmueble abandonado donde finalmente ubicaron al presunto responsable.

El caso comenzó tras la desaparición de Wilfredo Reyes

La investigación está relacionada con el caso de Wilfredo Reyes Herrera, quien fue reportado como desaparecido por su familia días antes de ser localizado sin vida en un canal de Tlajomulco de Zúñiga.

Tras la denuncia por su desaparición, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes y recopilaron información que permitió reconstruir los últimos movimientos de la víctima. Conforme avanzó la investigación surgieron nuevos indicios, entre ellos las grabaciones de videovigilancia y diversos análisis técnicos.

Con la detención de "El Chino", las autoridades consideran que la investigación dio un paso importante; sin embargo, el proceso penal apenas comienza y corresponderá a la autoridad judicial determinar su responsabilidad conforme se desarrollen las siguientes etapas del caso.