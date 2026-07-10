Interpol busca a falsa cirujana en Puebla por caso Blanca Adriana

La falsa cirujana Diana Alejandra "N", acusada de la muerte de Blanca Adriana Vázquez Montiel en Detox Clínica, ahora es buscada por la Interpol y cuenta con orden de aprehensión por los hechos ocurridos en Puebla.

La víctima ingresó a un predio que operaba como clínica el 18 de mayo de 2026, sin embargo, desapareció por varios días y después fue hallada sin vida en Tlaxcala.

Captan a falsa doctora cargando un bulto tras cirugía en #Puebla



Cámaras captaron a la presunta doctora Diana Alejandra P., a su hijo y a una asistente metiendo un bulto pesado a un auto el 18 de mayo, tras la desaparición de Blanca Adriana. Minutos antes, el esposo de la… pic.twitter.com/y50Q6DUVFa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 21, 2026

Fiscal de Puebla confirma que falsa doctora es buscada por Interpol

Idamis Pastor, fiscal de Puebla, confirmó este jueves ante medios de comunicación que existe una orden de aprehensión contra la supuesta cirujana, quien de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas, no tiene cédula profesional para ejercer.

Además, también se busca detener al hijo de la presunta responsable y a la asistente de esta, pues los tres fueron grabados en el momento en que cargaban un bulto que al parecer era el cuerpo de Blanca Adriana.

No obstante, comentó que la asistente de la falsa cirujana, se amparó contra esta orden de aprehensión, mientras tanto, los tres son buscados por las autoridades.

"Tenemos ya órdenes de aprehensión, tenemos también una ficha roja de Interpol en contra de estas personas. Una de ellas, que es la asistente, se amparó, entonces estamos esperando que comparezca ante el Juez de Distrito", dijo la fiscal.

🚨🔴 | La Fiscalía General del Estado informó que la asistente de la Clínica Detox promovió un amparo tras el fallecimiento de Blanca Adriana Vázquez, ocurrido luego de una cirugía de liposucción.



La fiscal Idamis Pastor señaló que ya fueron libradas órdenes de aprehensión y… pic.twitter.com/W3CfTaRAsz — Hoja de Ruta (@Hoja_RutaX) July 9, 2026

Mujer que se hizo pasar por cirujana robó imagen de doctora de Perú

Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, llegó con engaños al consultorio donde le prometieron una cirugía estética, pero la mujer que le haría el procedimiento no era médico.

Incluso, para promocionarse, Diana Alejandra "N", usó la imagen de una cirujana de Perú llamada Liliana Príncipe, quien en entrevista con Azteca Noticias, aseguró que robaron su imagen.

La presunta responsable atendía a mujeres en un consultorio ubicado en Calzada Zavaleta 2511, donde se ofrecían liposucciones express.

Blanca Adriana fue reportada como desaparecida

Blanca Adriana llegó a la cita con su esposo, a quien la falsa doctora le pidió ir a comprar una faja compresiva, vendas y medicamentos para poder continuar con el procedimiento.

Sin embargo, cuando el esposo volvió, el lugar estaba cerrado y no supo más de su pareja, a quien desde ese momento reportó como desaparecida y Diana Alejandra "N" escapó.

El 21 de mayo fue encontrado el cuerpo de Blanca Adriana en Altzayanca, Tlaxcala, y se reveló que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio a una depresión del sistema nervioso central, causado por el exceso de anestésicos.