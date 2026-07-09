Caso Roxana Guzmán: vinculan a ocho por el asesinato de la periodista secuestrada en su casa de Nanchital, Veracruz

El asesinato de la periodista Roxana Guzmán registró un nuevo avance judicial; pues un juez vinculó a proceso a ocho personas señaladas por su presunta participación en el crimen ocurrido en Nanchital, Veracruz, donde la comunicadora fue privada de la libertad el pasado 2 de junio y posteriormente localizada sin vida tras semanas de búsqueda.

La resolución fue emitida luego de que la autoridad judicial consideró que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal contra los imputados; además, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por el asesinato de Roxana Guzmán.

Del secuestro a la vinculación; así avanzó el caso de Roxana Guzmán

La desaparición de la periodista Roxana Guzmán ocurrió la mañana del 2 de junio en Nanchital cuando un grupo de hombres armados ingresó por la fuerza a su domicilio; de acuerdo con las investigaciones, los agresores irrumpieron en la vivienda, sometieron a la comunicadora y se la llevaron frente a sus familiares.

El caso tomó mayor relevancia porque parte del ataque quedó registrado en una transmisión de video realizada desde el interior del inmueble, imágenes que posteriormente fueron incorporadas a la investigación y ampliamente difundidas.

Semanas después, la Fiscalía confirmó que los restos localizados durante distintas diligencias correspondían a Roxana Guzmán, con base en estudios científicos y periciales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FISCALÍA CONFIRMA LOCALIZACIÓN SIN VIDA DE ROXANA GUZMÁN, PERIODISTA SECUESTRADA EN VERACRUZ

Ocho detenidos enfrentarán el proceso penal

Como resultado de las investigaciones ministeriales y de los operativos coordinados entre distintas corporaciones, fueron detenidas ocho personas presuntamente relacionadas con el asesinato de la periodista en Nanchital .

Los señalados por la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos son Javier Iván "N", alias "Delta 1"; José del Carmen "N", alias "Delta 7"; Luis Arturo "N", alias "Delta 11" o "El Pelón"; Karen Monserrat "N", alias "La Hiena"; Julio César "N"; Luis Enrique "N"; Juan Carlos "N" e Ismael "N" , todos investigados como presuntos responsables del asesinato

Durante la audiencia, el órgano jurisdiccional determinó vincularlos a proceso por el delito de homicidio doloso calificado y mantener la prisión preventiva mientras avanza el procedimiento judicial.

El asesinato de Roxana Guzmán volvió a colocar a Veracruz en el centro de la discusión sobre la seguridad de quienes ejercen el periodismo.

De acuerdo con cifras de la organización Artículo 19, la entidad concentra el mayor número de homicidios de periodistas registrados en el país desde el año 2000, un contexto que mantiene la preocupación de organismos defensores de la libertad de expresión.