Más de 9 años buscándola: Zahira Itzel vuelve a casa tras desaparecer en Veracruz en 2017

No de la forma en que se quería, pero después de 9 años de ausencia e incertidumbre, Zahira Itzel Hernández Díaz finalmente regresó a casa con su familia.

El colectivo Justicia y Dignidad Veracruz confirmó que sus restos fueron identificados y entregados a sus familiares, quienes ahora podrán darle sepultura en el Estado de México.

La joven fue vista por última vez un viernes 14 de abril de 2017. Ese día se despidió de sus papás para pasar un fin de semana en Veracruz, pero un grupo armado decidiría truncarle sus sueños.

¿Qué pasó con Zahira Itzel Hernández Díaz en Veracruz?

Zahira Itzel tenía 19 años cuando desapareció. La joven, originaria del Edomex, había viajado junto con su novio para pasar unos días de Semana Santa.

El viernes 14 de abril de 2017, alrededor de las 17:30 horas, Zahira envió un mensaje a su mamá para avisar que ya se encontraba en Veracruz, y desde entonces se perdió el contacto.

El sábado 15, la joven se encontraba acompañada de su novio, Ergit Domínguez, en un balneario natural ubicado a la orilla del Río Julieta, en la zona de Tierra Blanca, cuando un comando irrumpió en el lugar y se los llevó.

Días después, la familia recibió una llamada en la que les informaron que la joven había sido secuestrada, comenzando una pesadilla que duraría 9 años.

Familia y colectivos mantuvieron la búsqueda de Zahira durante nueve años

Tras la desaparición de Zahira, sus padres y hermanos emprendieron una lucha constante para localizarla, entre jornadas de búsqueda, recompensas sin resultado alguno, y autoridades rebasadas.

Pero el amor de una familia por una hija y una hermana no conoce límites. Después de más de nueve años de búsqueda incansable, finalmente Zahira Itzel Hernández Díaz fue identificada, así lo confirmó el colectivo Justicia y Dignidad Veracruz.

“Promesa cumplida”, fue como el colectivo anunció el regreso de la joven, a quien durante años buscaron en calles, lagos y distintos puntos del estado.

Aunque no se dieron a conocer detalles sobre el lugar donde fue localizada ni sobre el proceso de identificación, el colectivo destacó que se trata de un “tesoro más que regresa a casa” y recordó que la búsqueda nunca se detuvo.

