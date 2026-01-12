5 requisitos indispensables para el pre registro a la Tarjeta Única al Estilo Jalisco para pagar menos en el transporte
Conoce aquí los 5 requisitos indispensables para tu pre registro y qué documentos no pueden faltarte el día de tu cita para obtener descuentos en transporte y más beneficios.
El Gobierno de Jalisco ha lanzado la nueva herramienta que promete revolucionar la movilidad y las finanzas de los ciudadanos: la Tarjeta Única al Estilo Jalisco. Este plástico no solo servirá para pagar el transporte público de manera más ágil, sino que funcionará como un monedero financiero y una llave de acceso a programas sociales.
Si quieres aprovechar los descuentos y beneficios, el primer paso es realizar tu trámite en línea. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.
Requisitos para el pre registro a la Tarjeta Única al Estilo Jalisco
Para iniciar el proceso, debes ingresar al portal oficial
tarjetaunica.jalisco.gob.mx
o escanear el código QR de la campaña. Antes de comenzar, asegúrate de tener a la mano los siguientes 5 documentos y datos indispensables en formato digital (para subir al sistema):
- Imagen del INE: Debes tenerla escaneada o en fotografía clara por ambos lados.
- CURP: Clave Única de Registro de Población verificada.
- Domicilio en Jalisco: Un comprobante o la dirección exacta para validar tu residencia.
- Correo electrónico: Asegúrate de que sea uno al que tengas acceso, pues ahí llegarán tus notificaciones.
- Teléfono celular personal: Indispensable, ya que recibirás un SMS para confirmar tu cita.
La Tarjeta Única ya está aquí.— Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) January 12, 2026
Hoy comienza el prerregistro para que puedas acceder, con una sola tarjeta, a transporte, seguro médico y apoyos del Gobierno de Jalisco.
- Trámite gratuito
- Tienes hasta el 31 de marzo para registrarte pic.twitter.com/3sp8FK6fFy
Si aplicas para grupos específicos, ten a la mano tu certificado de discapacidad, certificado de estudios o, en caso de menores de edad, imagen del acta de nacimiento.
El proceso consta de 3 pasos:
- Subes tu información en la web.
- Esperas la validación (puede tardar hasta una semana).
- Recibes un SMS para agendar tu cita e imprimir tu acuse de recibo.
Beneficios de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco
Esta tarjeta va más allá de un simple pase de autobús . Su tecnología permite dividir el saldo para tres funciones principales: Movilidad, Ingresos y Ahorro.
Entre los beneficios más destacados se encuentran:
- Movilidad total: Saldo exclusivo para pagar todas las modalidades de transporte público de forma rápida.
- Salud: Te permite inscribirte y contar con el Seguro Médico al Estilo Jalisco.
- Servicios financieros: Funciona como tarjeta financiera para recibir apoyos del gobierno, ingresar dinero, retirar efectivo y comprar en millones de establecimientos físicos y digitales.
- Ahorro con rendimiento: Desde la app, podrás apartar dinero y obtener rendimientos del 10% anual con liquidez inmediata.
- Facilidades administrativas: Acceso a descuentos en multas y recargos, así como pagos a mensualidades sin intereses en el pago de derechos (bajo condiciones).
- Mi Bici: Facilita la suscripción al sistema de bicicletas públicas.
¿Qué llevar a la cita para la Tarjeta Única al Estilo Jalisco?
Una vez que recibiste el SMS y seleccionaste día y hora, deberás acudir al módulo asignado para recoger tu plástico. Es crucial que no olvides llevar la documentación física, ya que sin ella no te entregarán la tarjeta:
- Comprobante de cita impreso: Es el acuse de recibo de 3 páginas que llegó a tu correo.
- Copia de INE: Por ambos lados.
Beneficiarios de "Mi Pasaje" o "Yo Jalisco" (Apoyo al Transporte): Además de los documentos anteriores, deberán presentar:
- Documentación extra requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (según sea el caso).
- Tarjeta actual: Es obligatorio llevar tu tarjeta vieja de "Mi Pasaje" o "Yo Jalisco" para realizar el intercambio por la nueva.