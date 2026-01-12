5 requisitos indispensables para el pre registro a la Tarjeta Única al Estilo Jalisco para pagar menos en el transporte

El Gobierno de Jalisco ha lanzado la nueva herramienta que promete revolucionar la movilidad y las finanzas de los ciudadanos: la Tarjeta Única al Estilo Jalisco. Este plástico no solo servirá para pagar el transporte público de manera más ágil, sino que funcionará como un monedero financiero y una llave de acceso a programas sociales.

Si quieres aprovechar los descuentos y beneficios, el primer paso es realizar tu trámite en línea. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

Requisitos para el pre registro a la Tarjeta Única al Estilo Jalisco

Para iniciar el proceso, debes ingresar al portal oficial tarjetaunica.jalisco.gob.mx o escanear el código QR de la campaña. Antes de comenzar, asegúrate de tener a la mano los siguientes 5 documentos y datos indispensables en formato digital (para subir al sistema):



Imagen del INE: Debes tenerla escaneada o en fotografía clara por ambos lados. CURP: Clave Única de Registro de Población verificada. Domicilio en Jalisco: Un comprobante o la dirección exacta para validar tu residencia. Correo electrónico: Asegúrate de que sea uno al que tengas acceso, pues ahí llegarán tus notificaciones. Teléfono celular personal: Indispensable, ya que recibirás un SMS para confirmar tu cita.

La Tarjeta Única ya está aquí.



Hoy comienza el prerregistro para que puedas acceder, con una sola tarjeta, a transporte, seguro médico y apoyos del Gobierno de Jalisco.



- Trámite gratuito

- Tienes hasta el 31 de marzo para registrarte pic.twitter.com/3sp8FK6fFy — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) January 12, 2026

Si aplicas para grupos específicos, ten a la mano tu certificado de discapacidad, certificado de estudios o, en caso de menores de edad, imagen del acta de nacimiento.

El proceso consta de 3 pasos:



Subes tu información en la web. Esperas la validación (puede tardar hasta una semana). Recibes un SMS para agendar tu cita e imprimir tu acuse de recibo.

Beneficios de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco

Esta tarjeta va más allá de un simple pase de autobús . Su tecnología permite dividir el saldo para tres funciones principales: Movilidad, Ingresos y Ahorro.

Entre los beneficios más destacados se encuentran:



Movilidad total: Saldo exclusivo para pagar todas las modalidades de transporte público de forma rápida.

Saldo exclusivo para pagar todas las modalidades de transporte público de forma rápida. Salud: Te permite inscribirte y contar con el Seguro Médico al Estilo Jalisco .

Te permite inscribirte y contar con el . Servicios financieros: Funciona como tarjeta financiera para recibir apoyos del gobierno, ingresar dinero, retirar efectivo y comprar en millones de establecimientos físicos y digitales.

Funciona como tarjeta financiera para recibir apoyos del gobierno, ingresar dinero, retirar efectivo y comprar en millones de establecimientos físicos y digitales. Ahorro con rendimiento: Desde la app, podrás apartar dinero y obtener rendimientos del 10% anual con liquidez inmediata.

Desde la app, podrás apartar dinero y obtener con liquidez inmediata. Facilidades administrativas: Acceso a descuentos en multas y recargos, así como pagos a mensualidades sin intereses en el pago de derechos (bajo condiciones).

Acceso a descuentos en multas y recargos, así como pagos a mensualidades sin intereses en el pago de derechos (bajo condiciones). Mi Bici: Facilita la suscripción al sistema de bicicletas públicas.

¿Qué llevar a la cita para la Tarjeta Única al Estilo Jalisco?

Una vez que recibiste el SMS y seleccionaste día y hora, deberás acudir al módulo asignado para recoger tu plástico. Es crucial que no olvides llevar la documentación física, ya que sin ella no te entregarán la tarjeta:



Comprobante de cita impreso: Es el acuse de recibo de 3 páginas que llegó a tu correo.

Es el acuse de recibo de 3 páginas que llegó a tu correo. Copia de INE: Por ambos lados.

Beneficiarios de "Mi Pasaje" o "Yo Jalisco" (Apoyo al Transporte): Además de los documentos anteriores, deberán presentar:

