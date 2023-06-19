Tatuajes de las obras más emblemáticas de Rembrandt a bajo costo, ¿quieres saber dónde?

Por un costo equivalente que va desde los mil 864 pesos hasta los 4 mil 662 pesos mexicanos, dependiendo el tamaño, el artista corporal Henk Schiffmacher, mejor conocido como "Hanky Panky" y su equipo, ofrecieron tatuajes de las obras más emblemáticas del pintor y grabador neerlandés, Rembrandt Harmenszoon van Rijn.

"Tener un Rembrandt es algo especial, pero se necesita mucho dinero para ello. Incluso si desea un pequeño grabado o un pequeño fragmento, sigue siendo una gran cantidad de dinero", señaló Henk Schiffmacher, quien modificó los costos para que cualquier persona que lo deseara, tuviera una pintura o grabado de uno de los más grandes maestros del barroco.

"Por eso te tatuamos un Rembrandt que te dura el resto de tus días, siempre se quedará contigo. Es más estable que una relación, porque los tatuajes duran más que los romances. Así que se queda contigo el resto de tus días", resaltó "Hanky Panky".

¿De qué trata "A Poor Man's Rembrandt"?

Es un proyecto y le han denomidado "A Poor Man's Rembrandt", que hace referencia a los bajos costos de los tatuajes, eso no signifca que tel trabajo no sea cuidadosamentes seleccionado y plasmado en la piel.

La personas que deseaban tatuarse un Rembrandt de Schiffmacher tuvieron que ser veloces, las citas se abrieron durante toda esta semana desde este lunes 19 de junio y hasta el domingo 25 de junio, pero todas se agotaron en 15 minutos, todas tenían que dejar un anticipo de 50 euros, es decir, 933 pesos.

"Estoy totalmente asombrado por todo este evento. Nos gustó mucho porque Henk es uno de los tatuadores más famosos de Ámsterdam y mundialmente famoso. Me sorprendió la cantidad de personas que ya respondieron. Creo que fueron 15 minutos y se agotaron", dijo, Milou Halbesma, director del Museo Casa Remdrandt.

Schiffmacher y su equipo instalaron su estudio de tatuajes en el ala moderna del Museo Rembrandthuis o Museo Casa Remdrandt, ubicado en Ámsterdam, Países Bajos, un lugar dedicado a Remabrandt, que fue su casa y estudio entre los años 1639 y 1658.

¿Quién es Henk Schiffmacher?

Henk Schiffmacher o "Hanky Panky" es un tatuador neerlandés de 71 años muy reconocido a nivel mundial, es director del museo del tatuaje de Ámsterdam donde expone la Schiffmacher Tatoo Heritage, una de las colecciones más grandes del mundo de objetos históricos y contemporáneos del tatuaje .

Además ha escrito libros y se ha presentado en programas de televisión para hablar de tatuajes, "es muy lindo estar tatuado por Henk Schiffmacher y encima en la Casa Rembrandt, que es donde trabajo. También me siento muy honrada porque fui la primero en la fila", contó Lillian Ramcharan, empleada de la Casa Rembrandt.

Ramcharan eligió para tatuarse a una elefanta que Rembrandt retrató en tres ocasiones, "Hansken es un elefanta que dibujó Rembrandt. Fue la primera elefante en Europa e incluso hemos tenido el cráneo de Hansken aquí en el museo. Así que literalmente he visto a Hansken, no viva, por supuesto, pero solíamos exhibirla".

Entre sus clientes están algunos integrantes de la banda de rock estadunidense Red Hot Chili Peppers, de la banda de grunge estadunidense, Pearl Jam; así como a Lemmy Kilmister, músico inglés y líder de la banda Motörhead, fallecido el 28 de diciembre de 2015, o Kurt Cobaín, líder de la banda estadounidense, Nirvana, quién se suicido el 5 de abril de 1994.