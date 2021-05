“Te dedicaré mi tesis”, reacciones al nuevo video de Luismi en TikTok

Como cada semana, Luis Miguel volvió a ser tendencia en redes sociales tras la transmisión del capítulo cuatro de su serie, transmitida por Netflix. Y en TikTok no se quedó atrás al publicar su tercer video del tema “Ayer”, el cual generó miles de comentarios de sus seguidores.

“Luismi, te dedicaré mi tesis”, "¿Qué pex Luismi como andas bro, le caer a la carnita asada?”, “Si tienes otro hijo puedo ser la niñera y cuidarlo en el set de grabación”, “La canción de Michelle amé este capítulo”, son algunos de los comentarios que le han hecho al cantante.

Los comentarios son alusivos a lo que ocurrió en el capítulo cuatro de la serie que se transmitió este domingo y que sigue disponible en la plataforma para quienes aún no lo ven.

La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, ha girado en torno a una etapa de su vida en la que está presente su hija Michelle y sus hermanos Alejandro y Sergio, quienes son las personas más cercanas a él, así como su manager, Hugo López.

Como cada semana en la serie lleva un tema y este domingo una de las melodías fue “Ayer” y el cantante no dejó pasar la oportunidad para subir un video corto a TikTok de este tema.

Cuál es la historia de Ayer de Luis Miguel

“Ayer” es una melodía compuesta por David Foster, Jeremy Lubbock y Rudy Pérez, fue este último quien contó que LuisMi se declaró fan de su música, por lo que pactaron para le escribiera algunas canciones.

El tema “Ayer” es un cover de la canción All That My Heart Can Hold de David Foster, lanzada en 1986; sin embargo, este tema original carece de voz y cuenta con una línea melódica marcada por un saxofón. Fue así como el compositor Rudy Pérez se encargó de escribir la emotiva letra de Ayer y en conjunto con Kiko Cibrián, quien adaptó musicalmente el tema, le dieron a Luis Migue uno de sus grandes éxitos.

Fue así que llegaron “Ayer” y “Luz Verde” que también está incluida en el disco Aries, sin embargo, confesó en su libro “El Latin Hit Maker”, que se hallaba en un bloqueo creativo y que estuvo a punto de tirar la toalla y decirle a Luis Miguel que no podría componer más canciones.

Este es el video que difundió Luis Miguel en TikTok.

Otros videos en TikTok

Desde el inicio de la serie hace tres semanas, fecha del estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, “El Sol” publica cada domingo un video en TikTok, con lo que suma seguidores y “likes”.

Se trata de clips de 20 segundos en los que Luis Miguel aparece en conciertos masivo en algún lugar de América Latina interpretando la canción que acompañó al tercer capítulo de la serie sobre su vida, realizada por Netflix.

“Suave”, del disco “Aries”, es la melodía de la que se dio cuenta en el capítulo tres de la serie y “Hasta que me olvides”, de los dos primeros transmitidos en un solo día.

