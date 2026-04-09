¿Quieres ser parte de la Fuerza Aérea Mexicana? Estas son las vacantes disponibles con sueldos de 19 mil pesos

La oportunidad de integrarse al Sistema Educativo Militar y a las filas de la Fuerza Aérea Mexicana ya tiene para requisitos y beneficios. Si tienes entre 18 y 30 años, esta es tu oportunidad para profesionalizarte en el mundo de la aeronáutica o la administración militar.

No se necesitan intermediarios y todo el proceso de selección se basa en tu capacidad física y conocimientos.

Tu talento puede volar alto.

¡Únete a la Fuerza Aérea Mexicana!



La #FuerzaAéreaMx abre la convocatoria para cubrir las vacantes de diferentes servicios.



Sin cumples con los requisitos, acércate a la Zona Aérea Militar más cercana para recibir más información.



Recuerda que el… pic.twitter.com/IGxe4gEP9d — Fuerza Aérea Mexicana (@ComandanteFAM) April 9, 2026

¿Qué requisitos físicos y personales piden en el reclutamiento de la Fuerza Aérea Mexicana?

Para entrar a la FAM, la disciplina empieza con el perfil personal. Es obligatorio ser mexicano de nacimiento, soltero y sin vivir en concubinato. En cuanto a la estatura, los hombres deben medir al menos 1.63 metros y las mujeres 1.56 metros.

Además, se pone especial atención al Índice de Masa Corporal (IMC), que debe situarse entre 18.5 y 24.9, asegurando que el personal esté en óptimas condiciones para la operación tecnológica.

Sueldos y beneficios de ser parte de la Fuerza Aérea Mexicana

Uno de los mayores atractivos es la remuneración económica. El sueldo base mensual es de $19 mil 060.77, a lo que se suman prestaciones superiores a las de ley, como aguinaldo, primas vacacionales y el seguro de vida militar.

Además, el beneficio se extiende a la familia directa (padres, cónyuge e hijos), quienes reciben servicio médico integral. También se ofrecen becas de estudio, capacitación constante y créditos hipotecarios para vivienda.

Tu talento puede volar alto.

¡Únete a la Fuerza Aérea Mexicana!



La #FuerzaAéreaMx abre la convocatoria para cubrir las vacantes de diferentes servicios.



Sin cumples con los requisitos, acércate a la Zona Aérea Militar más cercana para recibir más información.



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Este es el proceso de selección para la Fuerza Aérea Mexicana

Para entrar a la Fuerza Aérea Mexicana hay 5 etapas:



Registro: Carga de datos en la plataforma de la Defensa. Examen psicológico: Miden tu resistencia al estrés y aptitud de mando. Capacidad física: Pruebas de natación y resistencia aeróbica. Examen médico: Evaluación clínica completa para descartar lesiones. Resultados finales: Publicación de la lista de aceptados según el puntaje global.

¿Qué documentos necesitas para entrar a la convocatoria de la Fuerza Aérea Mexicana?

Debes tener lista tu Cartilla del Servicio Militar Nacional (en caso de hombres), acta de nacimiento y CURP (no mayores a 3 meses), y el RFC actualizado. Un requisito indispensable es contar con el Certificado de la Firma Electrónica (FIEL) y una constancia de antecedentes no penales federales.

Para quienes aspiren a plazas de especialistas, como informática o mantenimiento de aviación, es obligatorio presentar el título y la cédula profesional. Si cumples con todo, acércate a la Zona Aérea Militar más cercana para iniciar tu camino en las nubes.

Oferta Laboral de la Fuerza Aérea Mexicana

De acuerdo al perfil oficial de la Fuerza Aérea, la oferta laboral con la que cuenta ahora es:



Especialista en mantenimiento de aviación.

Oficinista

Informático (a)

Archivista

¿Dónde obtener más información sobre las vacantes en la Fuerza Aérea?

Si cumples con todo lo anterior, el siguiente paso es acercarte a la Zona Aérea Militar más cercana a tu domicilio. Ahí recibirás los detalles específicos para concluir tu reclutamiento.

Ten mucho cuidado con los fraudes: la Fuerza Aérea recalca que ningún trámite tiene costo y no existen gestores externos. Todo el proceso es personal y gratuito, así que si alguien intenta cobrarte, repórtalo de inmediato.