Telescopios espaciales captan explosión de rayos gamma, la más brillante de todos los tiempos

Una explosión de rayos gamma fue captada por telescopios espaciales. Denominada como "GRB 221009A", es la más brillante de todos los tiempos. La NASA estudia lo que podría ser el estallido de rayos gamma más brillante jamás registrado por el ser humano, un evento astronómico que ocurrió desde el pasado 9 de octubre de 2022.

En su página web, la NASA señala que: "Un pulso de intensa radiación recorrió el sistema solar tan excepcional que los astrónomos rápidamente lo llamaron BARCO, el más brillante de todos los tiempos".

Eric Burns, profesor asistente de física y astronomía en la Universidad Estatal de Luisiana en Baton Rouge, señala que: "GRB 221009A fue probablemente el estallido más brillante de energías de rayos X y rayos gamma desde que comenzó la civilización humana".

Las conclusiones catedrático surgen luego de analizar unos 7 mil "GRB" (explosiones de rayos Gamma), en su mayoría detectados por el telescopio espacial de rayos gamma Fermi de la NASA y el instrumento ruso "Konus", ubicado en la nave espacial Wind de la NASA.

Last October, a pulse of intense radiation swept through the solar system so extraordinary that astronomers quickly dubbed it the BOAT – the brightest of all time. The source? A gamma-ray burst, the most powerful class of explosions in the universe. https://t.co/m6mNA4Lyl3 pic.twitter.com/DQzRPRsCha — NASA (@NASA) March 28, 2023

Telescopios espaciales de China miden con precisión la explosión más brillante de rayos gamma, jamás detectada

Por su lado, la Academia de Ciencias de China (CAS por sus siglas en inglés), junto con unas 40 instituciones de investigación en todo el mundo, han dado a conocer sus últimos descubrimientos sobre la explosión de rayos gamma que fue captada por telescopios espaciales y denominada como "GRB 221009A", es la más brillante de todos los tiempos, una jamás detectada por el ser humano.

El estallido de rayos gamma más brillante, que científicos consideran un evento histórico único en diez mil años, fue observado por dos telescopios espaciales de China, llamados "Insight-HXMT", en referencia al Telescopio de modulación de "rayos X duros", y el "GECAM- C".

Gracias a las peculiares observaciones realizadas por los dos telescopios espaciales de China, los científicos han podido medir con precisión el brillo y la energía liberada por esta explosión de rayos gamma, que es la clave para comprender el histórico evento.

Xiong Shaolin, investigadora del Instituto de Física de Altas Energías de la Academia de Ciencias de China asegura que: "Según los datos obtenidos por GECAM-C, encontramos que GRB 221009A estableció un nuevo récord en el brillo observado de todas las ráfagas detectadas, y es 50 veces más brillante que el último poseedor del récord. Este es un descubrimiento muy sorprendente".

Telescopios espaciales captan explosión de rayos gamma, la más brillante de todos los tiempos|“Academia de Ciencias de China”

¿Qué son los rayos gamma y donde los podemos encontrar?

Estas partículas cósmicas de alta energía que dan lugar a rayos gamma se pueden encontrar en lugares muy especiales del Universo, comunmente relacionados con poderosas explosiones, estallidos, chorros de materia moviéndose prácticamente a la velocidad de la luz cerca de objetos astrofísicos peculiares y hasta exóticos como agujeros negros.

La explosión de rayos gamma "GRB 221009A" ocurrió a 2400 millones de años luz de la Tierra, mostrando un brillo extremadamente alto y una distancia relativamente corta, lo que la convierte en un "evento astronómico único en 10 mil años", según los científicos.

¿Cómo se produce una explosión de rayos gamma?

Los estallidos de rayos gamma pueden producirse por el colapso del núcleo de una estrella masiva o por la fusión de dos estrellas compactas, como las estrellas de neutrones y los agujeros negros. El primero suele durar más de dos segundos, mientras que el segundo puede durar menos de dos segundos y suele emitir ondas gravitacionales.

El estallido de rayos gamma que "barrió la Tierra" en octubre de 2022, se produjo de la misma manera, es decir, del colapso del núcleo de una estrella masiva.

Conforme a los hallazgos de la NASA, los investigadores concluyeron que el estallido fue 70 veces más brillante que cualquier otro que se haya registrado hasta ahora y aseguran que la señal viajó durante aproximadamente mil 900 millones de años, antes de llegar a la Tierra.