¿Hasta dónde llegará México en el Mundial 2026? “El Warrior” lanza crudo pronóstico

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha comenzado, y con México como uno de los anfitriones, la expectativa es total; sin embargo, en el mundo del periodismo deportivo, pocos se atreven a ser tan frontales como Carlos Guerrero “El Warrior”.

“Cinco partidos y se acaba": El vaticinio del Warrior

A diferencia de quienes se dejan llevar por el optimismo desbordado de jugar en casa, Carlos Guerrero es realista. Tras haber acertado en el Mundial de Qatar al predecir que México se quedaría en fase de grupos, su visión para 2026 es clara: el famoso quinto partido es el techo.

“Yo creo que México va a llegar, va a disputar cinco partidos y se acaba. Una cosa es lo que creo y otra lo que deseo. Deseo semifinales, pero creo que serán cinco”, sentenció el Warrior.

Para el cronista, el equipo no ha tenido una transformación radical desde el último proceso mundialista, por lo que esperar que México se convierta en potencia mundial de la noche a la mañana solo por la localía es un error.

El arma de doble filo: La presión en el Estadio Azteca

Uno de los puntos más agudos del análisis es el comportamiento de la afición. Si bien se espera una inauguración pletórica donde el Himno Nacional “enchine la piel” de todo el país, el Warrior advierte sobre lo que sucede cuando la pelota no rueda a favor.



El fantasma del abucheo: “Me imagino el escenario pletórico, pero también qué pasaría si al minuto 65 México pierde o no juega bien. Puede pasar que vengan los abucheos o el grito”, advirtió.

“Me imagino el escenario pletórico, pero también qué pasaría si al minuto 65 México pierde o no juega bien. Puede pasar que vengan los abucheos o el grito”, advirtió. Rivales de cuidado: Mencionó que equipos como Corea del Sur (en Guadalajara) o la República Checa tienen las condiciones para apretar al Tri y generar una presión asfixiante desde la tribuna.

Un oasis en medio del desierto: El impacto social

Más allá de lo táctico, Guerrero ve en la Copa Mundial de la FIFA 2026 una oportunidad de sanación para la sociedad mexicana. En un contexto donde las malas noticias parecen dominar la agenda, el fútbol servirá como oxígeno puro.

“Vamos a demostrarle al mundo que México es mucho más que este bloque de malas noticias. El Mundial será como un oasis en medio del desierto para demostrar que somos más los buenos”, expresó conmovido.

TV Azteca, el Canal del Mundial: La mejor narrativa para el 2026

Para finalizar, el “Warrior” dejó claro por qué la audiencia seguirá eligiendo la pantalla de Azteca Deportes. Con un equipo consolidado que define como “compacto pero poderoso”, la apuesta es la crónica y el relato de autor.

