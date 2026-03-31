¿Cuándo es la temporada de tortugas 2026? Fechas y riesgos por derrame en Veracruz y Tabasco

¡Un riesgo que no se puede minimizar! Cada año, entre primavera y otoño, miles de tortugas marinas llegan a las costas de México para anidar, marcando la temporada más importante para la conservación de estas especies. Pero en este 2026, este proceso natural coincide con un contexto preocupante: el derrame de petróleo en zonas del Golfo de México, particularmente en Veracruz y Tabasco.

¿Cuándo es la temporada de tortugas marinas en México?

La temporada de anidación de tortugas marinas en México es un proceso natural clave que ocurre cada año principalmente entre abril y septiembre en las costas del Golfo de México y el Caribe, de acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y programas de conservación.

Durante este periodo, las hembras salen del mar, generalmente por la noche, para depositar sus huevos en la arena. Tras un tiempo de incubación de aproximadamente 45 a 60 días, las crías comienzan a emerger, por lo que los nacimientos suelen registrarse entre julio y noviembre.

Aunque las fechas pueden variar ligeramente dependiendo de la especie y las condiciones de cada región , este ciclo se mantiene como una referencia fundamental para las acciones de protección y monitoreo en estados como Veracruz y Tabasco.

Derrame de petróleo en Veracruz y Tabasco; una amenza para las tortugas

Un devastador derrame de hidrocarburo ha sumido a las costas de Veracruz y Tabasco en una crisis sin precedentes, afectando 630 kilómetros de litoral y extendiéndose a 42 zonas de Veracruz y 9 de Tabasco. Este derrame, afecta directamente a la vida marina, a los comerciantes y a los pobladores.

Esta catástrofe ambiental no solo ha diezmado la vida marina, sino que también ha asestado un golpe brutal a la economía local en plena temporada de Semana Santa.

Catástrofe en el golfo: Derrame de hidrocarburo en Veracruz y Tabasco arruina Semana Santa y el futuro de pescadores

En las zonas afectadas hay brigadas que están trabajando, que están haciendo la limpieza, pero sin el apoyo real de las autoridades este trabajo comunitario podría tardar meses.