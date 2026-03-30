¡Sigue el chapopote en playas de Tabasco y Veracruz! Pescadores aseguran que el Gobierno prioriza las zonas turísticas

"Le pedimos al Gobierno que nos eche la mano". A pesar de lo que dicen las autoridades, la situación en las playas de Veracruz y Tabasco es otra, pues las localidades con poca presencia de turistas han sido olvidadas por el Estado.

Cuauhtemoczín, ubicada en el municipio de Cárdenas, Tabasco, se enfrenta a una realidad que golpea fuertemente a pescadores de la localidad, pues desde hace quince días no han podido trabajar.

¿Limpieza selectiva? Gobierno prioriza el turismo y olvida a los pescadores de Tabasco

A pesar de que ya pasaron más de dos semanas, algunas playas de Tabasco, como la de la comunidad de Cuauhtemoczín, aún se encuentran llenas de chapopote, las cuales han comenzado a afectar el río Tonalá.

Habitantes y pescadores de la zona aseguran que no han llegado las brigadas de limpieza a la playas, por lo que el hidrocarburo continúa obstruyendo las playas de Tabasco y Veracruz.

Ante el abandono de las autoridades, algunos habitantes de Cuauhtemoczín han comenzado a amontonar los restos de hidrocarburo, al menos para que sea más visible.

En el poblado Cuauhtemocín, en Cárdenas, pescadores denuncian que la contaminación por hidrocarburo tiene paralizada su actividad desde hace más de 15 días.



El chapopote alcanzó playas y el río Tonalá, sin que —aseguran— hayan llegado brigadas de limpieza.



Mientras el discurso… pic.twitter.com/yhZ0LWyOxg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 30, 2026

Los pescadores aseguran haber perdido sus redes, por lo que la pregunta ahora es quién les va a reponer las pérdidas y los daños provocados por la contaminación en las playas de Tabasco.

"Nosotros no hemos trabajado, tiene 15 días desde que llegó el chapo (...) Esperamos todo el año para alivianar algo y ahorita nos empeoramos (...) Le pedimos al Gobierno que nos eché la mano", explicó un pescador afectado por los restos de chapopote en playa de Cuauhtemoczín, Tabasco.

Y es que el Gobierno ha privilegiado la limpieza en las playas donde llegan más turistas durante Semana Santa 2026, por lo que se ha olvidado de las pequeñas comunidades en Tabasco y Veracruz.

Las dos caras de la costa: Playas limpias para el turismo y chapopote para las comunidades alejadas del puerto

La Playa Villa del Mar, ubicada en el corazón de Veracruz, cuenta otra historia completamente diferente, pues al ser un lugar turístico, la zona luce completamente limpia, sin rastros de hidrocarburo. Hasta el momento no ha regresado el chapopote a la zona.

Sin embargo, las playas alejadas del puerto de Veracruz, no corren con la misma suerte, pues aún hay rastros de chapopote, ensuciando los pies de los habitantes al caminar por la zona.