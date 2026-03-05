"¿Cómo te atreves a estar tocando a la niña?” Captan en video acoso a menor en la alcaldía Coyoacán

En las últimas horas ha circulado un video que muestra el momento en que una niña de alrededor de 8 años es víctima de acoso sexual, mientras se encontraba acompañada de su abuelita afuera del Instituto Nacional de Pediatría, en la alcaldía Coyoacán, de la Ciudad de México (CDMX).

Acoso sexual en Coyoacán quedó captado en video

Las cámaras de seguridad captaron los hechos ocurridos el martes 3 de marzo. De acuerdo con la denuncia que se realizó en el sitio de Alerta Valle de Chalco, la niña de 8 años y su abuela salían del Instituto Nacional de Pediatría cuando se acercaron a una tienda.

En el video se observa cómo la abuela está comprando sus cosas, mientras la menor se encuentra a su lado. En algún momento, otro cliente de gorra roja se acerca, pero se pone del lado de la niña.

Aunque no se observa bien en las imágenes, la pequeña se aleja de repente, en tanto que su abuela le pregunta si todo está bien. Ella no dice nada, pero en todo el rato que su abuela es atendida por el de la tienda, la menor ya luce incómoda.

Una vez que le entregan su cambio, ambas se alejan unos metros, pero se detienen momentáneamente. La niña apunta al agresor, que permanecía en la tienda esperando comprar un cigarrillo.

“¿Cómo te atreves a estar tocándola?” Abuela defiende a su nieta de acosador

Al comentarle que el sujeto tocó de manera inapropiada a la menor, la abuela se acerca al hombre y le reclama por estar tocando a su nieta.

Al escucharla, el joven de la tienda interviene inmediatamente y pide ayuda a un vecino para llamar a la policía. Las personas que se encontraban alrededor se acercan y logran retener al agresor hasta la llegada de las autoridades.

De acuerdo con la denuncia en redes, el sujeto logró ser detenido y trasladado al Ministerio Público. Pese a esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha proporcionado más detalles sobre la identidad o situación legal del detenido.

Acoso a niños en México: una alarma latente

Con datos de Unicef, 1 de cada 2 adolescentes en México ha vivido alguna forma de violencia sexual a lo largo de su vida. Un delito al que son expuestos los menores en todos lados, y puede ser con contacto físico o no físico.

Por ello, es importante no perder de vista a los menores en lugares concurridos, como hospitales, plazas o mercados. Y es que, aunque no debería ser necesario estar cuidándonos de depravados, es importante hablar con los niños sobre este tipo de situaciones y enseñarles a pedir ayuda.

De acuerdo con la Secretaría de Mujeres, de 2018 a 2023 se han abierto hasta 255 mil 596 carpetas de investigación por delitos como abuso sexual, acoso sexual, feminicidio, violación y violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes.

Cifras que no solo deberían preocupar a las autoridades, sino también a nosotros, pues evidencian cuánto falta por hacer en la educación y prevención para proteger a los niños.