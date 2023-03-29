¿Cómo obtener el descuento del 100% en la tenencia 2023 en CDMX?

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) ofrece un descuento de 100% en el pago de la tenencia 2023 para vehículos y motocicletas en la Ciudad de México (CDMX); te decimos cuáles son los requisitos para obtener este beneficio.

El pago de tenencia varía dependiendo del modelo de cada vehículo, el valor de la factura, la antigüedad del coche, además del factor de depreciación, así como la tarjeta de circulación con la que cuenta, pero en 2023 el gobierno de la CDMX ofrece a los capitalinos un descuento de hasta 100% en el este pago, es decir, únicamente tendrán que pagar costo de derechos.

Para obtener este beneficio, los propietarios de vehículos y motocicletas en la CDMX tendrán como principal requisito el pago del refrendo, es decir, el impuesto que los automovilistas deben pagar cada año por el uso de placas, mismo que en el presente año tendrá un costo de:



658 pesos en automóviles

541 en motocicletas

Los precios del pago de refrendo anteriormente mencionados son válidos siempre y cuando el vehículo no exceda los 250 mil pesos, y en motocicletas 100 mil pesos, IVA incluido, una vez aplicado el factor de depreciación.

El 31 de marzo es la fecha límite para obtener 100% descuento en pago de tenencia

El pago del refrendo vehicular no es el único requisito que necesitarán cumplir los dueños de autos y motocicletas en la capital del país, sino que también deberán cumplir con las siguientes condiciones:



Ser personas físicas o morales sin fines de lucro.

El valor de su vehículo no debe exceder los 250 mil pesos, incluyendo el IVA y el factor de depreciación.

No contar con adeudos de tenencia en años anteriores.

Contar con tarjeta de circulación con chip vigente: (en caso de no ser así, realizar el pago correspondiente a la renovación).

La fecha límite para obtener el 100% de descuento en el pago de la tenencia vehicular 2023 para la capital del país es hasta el próximo viernes 31 de marzo.

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¿Cómo pagar el refrendo vehicular 2023?

El pago del refrendo se realiza presentando la tarjeta de circulación y la documentación del vehículo en cuestión en la sede de la Tesorería más cercana a tu domicilio o actividades diarias, sitios que podrás consultar al hacer clic en el siguiente enlace.

¡Tómalo en cuenta! Para generar una línea de pago del refrendo y poder saldar la deuda, los ciudadanos podrán hacerlo a través de la app Tesorería CDMX y en la página oficial de la SAF. Dentro de la misma línea de captura también se encuentra la boleta de la tenencia, que se deberá presentar al momento del pago del refrendo, para que ejecute el descuento del 100%.

El pago de derechos e impuestos se puede efectuar en más de 8 mil 800 puntos de cobro, kioscos que están abiertos de lunes a domingo de las 9:00 a las 20:00 horas, en donde además de la tenencia se puede pagar el predial, las licencias e infracciones.