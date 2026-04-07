¿Pagaste la tenencia en Edomex y no aparece? Tiempos de actualización y qué hacer si no se refleja

Se acabó el plazo único para los conductores del Estado de México. El pasado 6 de abril terminó el descuento del refrendo vehicular en el Estado de México, y muchos conductores que pagaron a tiempo ahora enfrentan un problema: su pago de la Tenencia en Edomex aún no se refleja en el sistema.

Si este es tu caso, no significa que el pago se haya perdido. En la mayoría de los casos, se trata de tiempos de actualización que dependen del método de pago; por eso, antes de preocuparte, es clave saber cuánto puede tardar en reflejarse y qué hacer si no aparece.

Tiempos de respuesta según el método de pago

El tiempo en que se actualiza tu pago de la Tenencia en Edomex varía según cómo lo realizaste:



Pago en línea: entre 1 y 2 horas; en algunos casos puede tardar hasta 24 horas.

Bancos y tiendas de autoservicio: de 48 a 72 horas hábiles.

Cajeros del gobierno: inmediato o hasta 1 hora.

Aquí está la clave: si pagaste en banco o tienda, es normal que no aparezca de inmediato; muchas veces el sistema tarda varios días en reflejar la operación.

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¿Cómo descargar el comprobante de pago oficial?

Si ya realizaste el pago, puedes validar que sí quedó registrado descargando tu comprobante.

Debes ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México o directamente al sitio de tenencia. Ahí, en el apartado de control vehicular, selecciona la opción de Tenencia e ingresa:



Las placas del vehículo

Los últimos 5 dígitos del NIV

Con esos datos podrás obtener el comprobante oficial o Formato Universal de Pago (FUP), documento que respalda que cumpliste con tu obligación.

¿Qué hacer si pasan más de 72 horas y no se refleja?

Si ya pasaron más de 72 horas hábiles y el pago de la Tenencia en Edomex sigue sin aparecer, entonces sí es momento de actuar.

Puedes verificar el estatus con tu línea de captura o comunicarte directamente a los canales oficiales de atención del Estado de México, donde te orientarán sobre el seguimiento de tu pago.

Canales oficiales de atención



Teléfono: 01 800 715 43 50

Horario: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas

Correo electrónico: asismex@edomex.gob.mx

Atención presencial: Centro de Servicios Fiscales más cercano

También puedes acudir a un Centro de Servicios Fiscales con tu comprobante, para confirmar que la operación se haya procesado correctamente.