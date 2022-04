Caravana migrante inicia hoy trámites de regularización en Tapachula

La caravana migrante que se formó durante el fin de semana en Tapachula, Chiapas. Esperan iniciar trámites de regularización y entrega de documentos migratorios prometidos este lunes.

Los migrantes se reunieron desde muy temprano el sábado en el Parque del Bicentenario en Tapachula, Chiapas.

Minutos antes de la siete de la mañana tomaron un par de cruces de madera y emprendieron la caminata que llamaron de nuevo “el viacrucis migrante”, por las penas y complicaciones que dicen, viven a su paso por México.

“He pasado por 11 países ya vengo de Argentina ya te digo, pase Bolivia, pase Perú, Ecuador, todos esos países los pase, el país que más difícil se nos ha hecho es esta mucha corrupción que te quieren cobrar por una visa humanitaria mil dólares que no los tenemos”, declaró una migrante cubana.

El contingente de más de 700 personas salió de la ciudad y tomó la carretera costera, avanzaron siete kilómetros hasta el poblado Viva México en donde esta vez no los esperaban los elementos de la guardia nacional para intentar detenerlos.

Al contrario, solo el representante del instituto nacional de migración salió al paso para negociar.

“Ahorita el ofrecimiento que tengo para todos es apoyarlos y trasladarlos a Huixtla para que no haya riesgos en el traslado para ellos y podamos regularizarlos el lunes porque sábado y domingo la flotilla no trabaja,” dijo Hugo Cuellar Fuentes, Sub delegado del INM Chiapas.

Tras el ofrecimiento los migrantes y sus líderes no lo pensaron y aceptaron casi de inmediato.

Entonces llegaron autobuses y camionetas para el traslado primero abordaron las mujeres y los niños y las familias completas los grupos mayoritarios.

“Hay un 80 % de venezolanos, traemos gente de Nicaragua muy representativa y extramente extrañamente muchas mujeres de Honduras solas, mujeres este con niños,” comentó Luis Villagrán del Centro de dignificación humana.