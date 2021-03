“Que nos agarre vacunados"; AMLO no descarta tercera ola de Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México se aplican las vacunas contra Covid-19 para que en caso de que surja una tercera ola, “nos agarre vacunados a todos” y aseguró que su estrategia es “vacunar y vacunar”.

Al encabezar la entrega de instrumentos musicales para bandas juveniles en el estado de Oaxaca, el mandatario reiteró que en México la vacuna es universal y gratuita para todos los ciudadanos, sin ningún tipo de “influyentismo”.

López Obrador detalló que México tiene “muy buena fama” en el mundo y hay gobiernos que están ayudando a conseguir vacunas contra el Covid-19 para México, además reiteró que antes de que concluya abril se habrá vacunado a los adultos mayores de 60 años.

Te puede interesar: Se reporta enfrentamiento armado en Guayabitos, Nayarit

“Si vacunamos de 60 años en adelante va a bajar la mortalidad en 80 por ciento por eso estamos apurados terminando de vacunar o para vacunar pronto a los adultos mayores por si se nos viene otra oleada, porque ya van dos”, recordó el mandatario.

El presidente reecordó:

“Esto empezó el año pasado, en febrero y marzo se fue arriba, bajó en septiembre, octubre, y luego volvió a subir, se fue hasta arriba en diciembre y enero. Ahorita está bajando, pero no nos debemos de confiar, ahora es vacunar y vacunar para evitar que venga una tercera ola. Si viene una tercera ola que nos agarre vacunados a todo”, dijo.

El titular del Ejecutivo federal indicó que en otras partes del mundo los primeros en vacunarse fueron los “machuchones”, mientras que en México se está favoreciendo primero a los médicos que atienden la pandemia y después a los adultos mayores.

Recordó que aunque es el Presidente de la República, decidió esperar su turno de vacunación y en esa espera se contagio de Covid-19.

“A mí me dio el Covid-19 porque no me tocaba la vacuna, como tenía que esperar me dio. Muchos me decían que como ya habían empezado a llegar las vacunas que yo fuese el primero en vacunarme, para decir que la gente se vacunara y no tuviese miedo, mentira. Ese es un pretexto, una excusa”, declaró desde Oaxaca.

Se adelanta entrega de apoyos por veda electoral

Recordó que a finales de este mes, su gobierno ya no podrá entregar apoyos sociales debido a la veda electoral, por lo que se buscará evitar que el presupuesto público favorezca a algún partido político durante los comicios.

“Presupuesto que es dinero del pueblo para favorecer a ningún partido y a ningún candidato, que se acabe eso de repartir despensas, materiales de construcción, a veces hasta dinero en efectivo en las vísperas de las elecciones para obtener los votos, eso ya está mal visto, por eso hay que respetar la veda electoral”, recomendó.

Finalmente, dijo que los “ciudadanos deben elejir libremente a sus autoridades, que haya elecciones limpias y libres, todo voto libre y secreto, que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia, por eso se está adelantando este apoyo”.

Te puede interesar: Falla en sistema afectó más de 5 mil postes que reproducen Alerta Sísmica: C5